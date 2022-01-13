Apple выделяет 30 миллионов долларов на урегулирование иска об обыске сумок без присмотра

Затянувшийся судебный процесс Apple по поводу обыска сумок сотрудников в нерабочее время близится к завершению. Хотя окончательная сессия утверждения состоится не раньше июля, технический гигант уже провел Петля Условия урегулирования $29,9 млн Согласился с и предоставил истцам (и кому-либо еще) доступ к документам, относящимся к делу в юридический сайт. Список документов включает в себя все, от первоначальной жалобы на групповой иск до уведомлений об урегулировании и различных типов членов группы. Он также содержит информацию о том, как связаться с Администратором расчетов.

Группа сотрудников Apple подала в суд на компанию в 2013 году за то, что они не заплатили им за время, которое им потребовалось от 5 до 20 минут, чтобы проверить свои сумки во время смены или после ухода с работы. Они утверждали, что Apple тем самым нарушала закон Калифорнии. Apple заявила, что проверка сумок необходима, чтобы гарантировать, что работники не уйдут с украденными товарами или коммерческой тайной, и попыталась доказать в суде, что те, кому не нравилась эта политика, просто не могли приносить свои сумки или свои iPhone на работу. Компания перестала искать портфолио сотрудников в 2015 году.

Хотя иск был первоначально отклонен окружным судом, он был передан в Верховный суд Калифорнии в апелляционном порядке, где судья боковая сторона с истцами. Как раньше Я показал В судебном процессе иск касается 14 683 работников 52 магазинов Apple Store в Калифорнии, которые прошли проверку багажа с 25 июля 2009 г. по 10 августа 2015 г. Каждый из них получит по 1286 долларов от суммы компенсации.