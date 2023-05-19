Apple выпускает iOS 16.5 с новой вкладкой «Спорт» в Apple News

Кредиты изображений: Гетти Изображений

В четверг Apple выпустила iOS 16.5 для всех пользователей с новой вкладкой «Спорт» в приложении Apple News. Вкладка действует как центр для результатов, расписаний матчей и статей о ваших любимых спортивных командах.

Компания заявила, что нажатие на «Мои счетные карты» и «Мое спортивное расписание» перенаправит вас на страницу этой конкретной игры с дополнительной информацией о ней.

iOS 16.5 также содержит новые обои для празднования гордости и исправления ошибок для подкастов в CarPlay, Spotlight не отвечает и синхронизирует экранное время.

Помимо обновления программного обеспечения iPhone, Apple также выпустила небольшие обновления для других устройств под управлением iPadOS 16.5, macOS Ventura 16.4 и watchOS 9.5.

Самым большим обновлением компании в этом цикле выпуска стало предоставление поклонникам Apple TV возможности просмотра нескольких видов спорта. Благодаря этой функции пользователи могут одновременно смотреть до четырех игр на Apple TV 4K. В настоящее время многопользовательская функция работает с такими событиями, как футбольные матчи Высшей лиги, бейсбольные матчи Friday Night и некоторые прямые трансляции MLS и MLB.

Хотя до Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) осталось всего несколько недель, отчет от… Макруморс Обратите внимание, ранее на этой неделе Apple уже проводит внутреннее тестирование iOS16.6 и вскоре выпустит бета-версию для разработчиков. Это означает, что iOS 16.5 может быть не последним крупным релизом перед этим событием.