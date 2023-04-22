Apple выпустит приложение для ведения журнала в iOS 17, но это плохая новость для некоторых разработчиков

Apple планирует представить приложение для личного дневника на Всемирной конференции разработчиков в июне. Отчет Wall Street Journal. Приложение будет предустановлено на всех iPhone под управлением iOS 17 и будет тесно интегрироваться со службами определения местоположения, контактами и многим другим на телефоне пользователя.

WSJ основывал свое сообщение на анализе внутренних документов Apple о продукте. Apple планирует позиционировать приложение (под кодовым названием «Юрский период») как инструмент для лечения психических заболеваний, ссылаясь на исследования, показывающие, что регулярное ведение дневника может помочь в лечении депрессии и беспокойства.

Jurassic (название определенно изменится перед запуском) сможет просматривать данные, хранящиеся локально на вашем телефоне, чтобы понять, как выглядит обычный день, с доступом к вашим контактам, местоположению, тренировкам и многому другому. Он будет давать пользователям рекомендации о том, о чем они могут вести блог, в том числе, когда приложение обнаруживает поведение, выходящее за рамки его обычной рутины.

Он также представит программное обеспечение All-Day People Discovery, которое будет отслеживать, насколько человек близок к другим, и выявлять различия между коллегами и друзьями.

Такая интеграция с другими предустановленными приложениями и пользовательскими данными будет отличать приложение от других вариантов ведения журнала на iPhone, что может затруднить их конкуренцию. Отчет WSJ включает цитаты Пола Мэйна, основателя популярного стороннего приложения Day One для iPhone, которое было приобретено Automatic в 2021 году.

Мейн разделяет чувства многих разработчиков приложений, которые были разочарованы, когда Apple запустила внутренних конкурентов для приложений, которые они принесли в экосистему, часто копируя функции, созданные этими приложениями, и добавляя функции, которые могла предложить только Apple, в соответствии с политиками конфиденциальности и безопасности и API-интерфейсами iPhone. .

Документация Apple для Jurassic заботится о том, чтобы конфиденциальность и безопасность пользователей были в центре дизайна, и большая часть или все данные отслеживания пользователей, используемые приложением, останутся локально на iPhone каждого пользователя и не будут сохраняться, по крайней мере, в некоторых случаи. более чем на несколько недель.

Политика Apple, ориентированная на конфиденциальность, и обмен сообщениями кажутся альтруистическими — компания и раньше оставляла деньги на столе, придерживаясь политики конфиденциальности. Но политика служит Apple двумя основными способами, которые выходят за рамки довольных клиентов: они обеспечивают четкое отличие от конкурентов, таких как Google и Meta, в борьбе за общественное мнение в маркетинге и PR, и они не позволяют сторонним приложениям получить такой же вид. доступ к пользовательским данным, что делает Apple.

Когда Apple пытается заменить стороннее приложение или конкурировать с ним, она иногда может иметь более широкий доступ к пользовательским данным, чтобы предоставлять функции от сторонних разработчиков.

В документах, с которыми ознакомились репортеры журнала, не указано, будет ли Apple взимать плату за приложение. Маловероятно, что это программное обеспечение, загружаемое премиум-классом или поддерживаемое рекламой, но в прошлом Apple взимала с пользователей периодическую абонентскую плату за некоторые функции и услуги.