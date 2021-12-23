Apple делится 10 полезными советами и рекомендациями относительно iPhone

Житель Мичигана Джон Нельсон утверждает, что недавно он стал жертвой угонщиков, которые спрятали одну из меток безопасности Apple в его автомобиле, Dodge Charger 2018 года. Согласно отчету Fox 2 Detroit, Нельсон посетил торговый центр Great Lakes Crossing в Оберн-Хиллз, где он провел около двух часов. После того, как он ушел, он получил уведомление на свой телефон о том, что его отслеживает…