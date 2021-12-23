Apple делится 10 полезными советами и рекомендациями относительно iPhone

Apple сегодня Поделиться новым видео На YouTube показаны 10 полезных советов и уловок для iPhone, о которых некоторые пользователи могут не знать.
Обзор каждого из 10 советов и приемов:
- Если вы случайно ввели неправильный номер в приложении калькулятора, вы можете провести пальцем влево или вправо вверху экрана, чтобы очистить номер.
- Начиная с iOS 15, вы можете закрепить контент, например веб-ссылки, в беседе «Сообщения», коснувшись и удерживая элемент, который вы хотите закрепить, и нажав «Закрепить».
- Чтобы складывать виджеты на главном экране, коснитесь и удерживайте пустое место на главном экране, затем перетащите один виджет на другой такого же размера.
- Чтобы выбрать несколько фотографий для добавления в другие приложения, коснитесь фотографии и удерживайте ее, пока не почувствуете касание, перетащите фотографию в другую часть экрана и удерживайте ее, коснитесь дополнительных фотографий другим пальцем, чтобы создать пакет, и переключитесь на другую. фото приложение, удерживая стопку И поднимите палец.
- Чтобы создать замену текста, например «omw» вместо «в пути», откройте приложение «Настройки» и нажмите «Основные»> «Клавиатура»> «Замена текста».
- Чтобы открыть приложение «Камера», не разблокируя iPhone, проведите пальцем влево на экране блокировки.
- Чтобы отсканировать документ в приложении «Заметки», коснитесь кнопки камеры на заметке, коснитесь «Сканировать документы» и поместите документ в видоискатель.
- Начиная с iOS 15, вы можете копировать и вставлять реальный текст в приложение «Камера», удерживая видоискатель над документом или маркером, нажав кнопку «Сканировать текст» в правом нижнем углу и нажав «Копировать».
- Чтобы перейти к первой фотографии в альбоме в приложении «Фото», коснитесь в верхней части экрана.
- Чтобы быстро получить доступ к поиску и предложениям Siri на главном экране, проведите пальцем вниз по середине экрана.
Для получения дополнительной информации посмотрите наши видеоролики, посвященные 8 полезных советов и хитростей для iPhone И 50 советов, приемов и функций, которые стоит проверить на iOS 15.
Связанные истории
Изображение Pixelmator теперь доступно на iPhone
Компания Pixelmator объявила сегодня, что ее приложение Pixelmator Photo теперь доступно на iPhone. Приложение для редактирования фотографий, ранее ограниченное iPad, предлагает более 30 параметров настройки цвета для настольных ПК, поддержку более 600 форматов изображений RAW, таких как Apple ProRAW, интеграцию с приложением Photos и iCloud Photos, а также несколько инструментов редактирования на базе искусственного интеллекта. . Pixelmator Photo для iPhone также включает в себя набор …
Apple TV получил больше хранителей экрана, и вот как установить их на свой Mac
С выпуском tvOS 15.2 ранее на этой неделе Apple добавила девять новых заставок с высоким разрешением для Apple TV HD и Apple TV 4K, в том числе три с изображением острова Скай и озера Лох-Мойдарт в Шотландии, а шесть с различными видами потрясающих пейзажи в Исландии. Во время путешествия по побережью острова Скай в Шотландии Apple TV регулярно загружает новые заставки в зависимости от …
Apple Seeds выпускает для разработчиков версии-кандидаты iOS 15.2 и iPadOS 15.2
Сегодня Apple внедрила RC-версии своих грядущих обновлений iOS и iPadOS 15.2 для разработчиков в целях тестирования, менее чем через неделю после выхода четвертой бета-версии и через шесть недель после выпуска iOS 15.1 и iPadOS 15.1. iOS и iPadOS 15.2 можно загрузить через Центр разработчиков Apple или по воздуху после установки соответствующего профиля на свой iPhone или iPad. iOS и iPadOS …
В последней бета-версии macOS 12.1 исправлена периодически возникающая проблема с щелчком мыши.
Сегодня Apple выпустила четвертую бета-версию macOS Monterey 12.1 для тестирования разработчиков, и, хотя долгожданная функция Universal Control не включена, последняя бета-версия, похоже, решает проблему с жестом трекпада «Tap to Click». С момента выпуска macOS Monterey в начале этого года некоторые пользователи сообщали, что жест «касание и нажатие» трекпада может…
Apple Music теперь доступна на динамиках Google Nest еще в пяти странах.
Apple Music теперь доступна для потоковой передачи на устройства с поддержкой Google Assistant, такие как Nest Mini и Nest Audio, в пяти других странах, включая Австралию, Канаду, Индию, Мексику и Южную Корею, согласно недавно обновленному документу поддержки Apple. Apple Music впервые стала доступна на колонках и дисплеях Nest в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии в конце прошлого года. Просто…
популярные истории
Куо: iPhone 14 Pro будет оснащен 48-мегапиксельной камерой, объектив Periscope появится в 2023 году
По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple планирует добавить в iPhone 48-мегапиксельный объектив камеры в следующем году, а в 2023 году — объектив перископа. В сегодняшней аналитической записке TF International Securities, полученной MacRumors, Куо сказал, что эти обновления камеры iPhone в течение следующих двух лет помогут увеличить долю, выручку и прибыль тайваньского производителя Largan Precision. делать ко …
Сообщается, что iPhone SE 3 находится в стадии бета-производства с вводом в эксплуатацию в начале 2022 года.
Пробное производство третьего поколения iPhone SE должно начаться в ближайшем будущем, поскольку поставщики и цепочка поставок Apple повышают готовность к массовому производству нового телефона в преддверии запуска, запланированного на начало следующего года. MyDrivers сообщил сегодня, что пробное производство, этап в цепочке поставок, предшествующий массовому производству устройства, должно начаться в ближайшее время, согласно …
Маки с процессорами Intel все еще находятся в процессе перехода на Apple Silicon
Поскольку Apple быстро переводит свою линейку Mac с процессоров Intel на собственный силикон Apple, стоит подчеркнуть, что к концу 2021 года отношения между Apple и Intel не разорваны полностью, поскольку отчеты предполагают, что у Apple все еще есть еще один Mac на базе Intel. трубопровод, который еще не выпущен. Ожидается, что с Mac Pro Apple не продвинется полностью …
Сообщается, что новый 27-дюймовый iMac будет запущен в производство [Updated]
Согласно предварительному обзору DigiTimes BPO, поставщики Apple начали поставки нового 27-дюймового iMac с крошечным светодиодным экраном. Сообщается, что поставки ограничены. Никаких других подробностей нет, но отчет, скорее всего, укажет на поставщиков, отправляющих отдельные компоненты более крупным производителям для окончательной сборки, поскольку новый 27-дюймовый iMac движется к …
Дорожная карта Apple для кремния на основе 18-месячного цикла обновления, отчет о претензиях
Согласно новому отчету Taiwanese Commercial Times, Apple планирует обновлять кремниевые чипы Apple каждые 18 месяцев по сравнению с ежегодным циклом обновления iPhone и Apple Watch. В отчете, который в значительной степени отражает ранее сообщенную информацию, говорится, что отраслевые источники указывают на 18-месячный цикл обновления кремниевых чипов Apple. Однако в отчете утверждается, что …
Владельца мускулистого автомобиля атаковали воры с помощью скрытого тега AirTag
Житель Мичигана Джон Нельсон утверждает, что недавно он стал жертвой угонщиков, которые спрятали одну из меток безопасности Apple в его автомобиле, Dodge Charger 2018 года. Согласно отчету Fox 2 Detroit, Нельсон посетил торговый центр Great Lakes Crossing в Оберн-Хиллз, где он провел около двух часов. После того, как он ушел, он получил уведомление на свой телефон о том, что его отслеживает…
Художественные рендеры обеспечивают лучший внешний вид грядущей гарнитуры Apple AR / VR
Приближается 2022 год, который станет последним годом, когда Apple анонсирует долгожданную гарнитуру AR / VR, и новая партия технических рендеров дала нам лучшее представление о том, как будет выглядеть первая гарнитура Apple, на основе достоверных отчетов со ссылкой на источники. компания. Визуализации, созданные создателем концептов Яном Зельбо, основаны на деталях из отчета The Information …
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».