Apple закрывает свои онлайн-сервисы из-за устаревшего ПО

Сервисы Apple тесно связаны с операционными системами компании, такими как iOS и macOS. Но даже с новым программным обеспечением, предлагающим новые функции, Apple по-прежнему поддерживает работу своих онлайн-сервисов на старом программном обеспечении. Но это может скоро измениться, так как компания собирается закрыть свои услуги из-за устаревшего программного обеспечения.

Устройства под управлением iOS 11 могут потерять доступ к сервисам Apple

По словам известного лидера B Стелла Фаджпочти все онлайн-сервисы Apple, кроме iCloud, перестанут работать на устройствах под управлением iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11. Утечка утверждает, что пользователи, использующие это программное обеспечение, будут уведомлены о предстоящих ограничениях и обновят свои устройства, если это применимо. . . .

В прошлом StellaFudge должным образом слил реальные фотографии AirPods Max, AirTags и подробную информацию о таких продуктах, как линейка M1 iPad Pro и iPhone 12.

Но как отмечалось ранее Слухи о МакеЕще одна вещь, которая поддерживает эту утечку — исходит от самой Apple. Компания опубликовала Новая статья поддержки В прошлом месяце было разъяснено, что «старые версии программного обеспечения больше не будут поддерживать такие сервисы Apple, как App Store, Siri и Maps».

На данный момент, даже если у вас есть старое устройство, такое как iPhone 3GS, вы все равно можете использовать такие службы, как iMessage. Аналогично этому, пользователи iPhone 4 по-прежнему могут совершать звонки FaceTime. Конечно, новые функции этими устройствами не поддерживаются, но они никогда не теряли своих первоначальных возможностей.

Причины этого решения неясны, но Apple, возможно, работает над крупным обновлением своих онлайн-сервисов, которое прекратит поддержку некоторых старых программ. WhatsApp, например, каждый год блокирует доступ к приложению для старых устройств из-за отсутствия обновлений и новых функций.

Конечно, количество пользователей, использующих старое программное обеспечение Apple, очень мало. Согласно AppleТем не менее, только 8% устройств iOS все еще используют программное обеспечение до iOS 15. Это означает, что влияние ограничения служб на более новые устройства может быть незначительным. Тем не менее, это будет первый раз, когда Apple сделает это.

Ходят слухи, что iOS 17 прекратит поддержку большего количества устройств

Согласно другому отчету, iOS 17 и iPadOS 17 перестанут поддерживать iPhone 8, iPhone X, iPad пятого поколения и iPad Pro первого поколения. Это произошло после того, как в прошлом году iOS 16 прекратила поддержку нескольких устройств, включая iPhone 7, iPhone SE первого поколения и последнюю модель iPod touch.

У нас будет ответ на этот вопрос в июне на WWDC 2023.