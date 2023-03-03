Apple запрещает обновлять приложение электронной почты с помощью технологии ChatGPT

(Рейтер) — Apple Inc. (AAPL.O) заблокировала обновление своего почтового приложения BlueMail, которое использует настраиваемую версию языковой модели OpenAI GPT-3, сообщил Рейтер в четверг соучредитель разработчика приложения.

«Apple заблокировала обновление BlueMail и продолжает несправедливо относиться к BlueMail и дискриминировать нас», — сказал Бен Воллах из Blix.

«Другие приложения GPT, по-видимому, не имеют ограничений», — добавил он.

Apple, которая отказалась обновлять приложение на прошлой неделе, попросила компанию пересмотреть возрастной рейтинг приложения для лиц старше 17 лет или внедрить фильтрацию контента, поскольку BlueMail может создавать контент, не подходящий для всех аудиторий, согласно документу, с которым ознакомился Reuters.

«Мы хотим справедливости. Если нам должно быть 17 лет и больше, то и другим тоже», — сказал Волач в Twitter, добавив, что несколько других приложений, рекламирующих функции, подобные ChatGPT, перечисленные в Apple App Store, не имеют возрастных ограничений.

Apple, которая рассматривала жалобу, заявила, что у разработчиков есть возможность оспорить отказ в процессе Совета по рассмотрению приложений.

«Это указывает нам на то, что компания может проводить аудит приложений, содержащих функциональность ChatGPT, так же, как и другие, когда есть опасения по поводу качества взаимодействия с пользователем и надлежащего характера контента или услуг, предоставляемых приложением», — аналитик DA. — сказал Дэвидсон Томас Форте.

ChatGPT от OpenAI, который может генерировать контент в ответ на запросы пользователя, покорил технологическую отрасль.

Microsoft (MSFT.O) и Alphabet Inc (GOOGL.O) Google объявили о своих чат-ботах ранее в феврале.

В то время как чат-боты с искусственным интеллектом являются новой областью, ранние результаты поиска и разговоров попали в заголовки газет из-за их непредсказуемости.

Дополнительные отчеты Акаша Шрирама и Самриты Арунасалам в Бангалоре; Под редакцией Сумьядиба Чакрабарти, Магу Самуэля и Кришны Чандра Элури.

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