Apple запустила бизнес-инструменты для малого бизнеса

Покупатели берут мобильные телефоны в магазине Apple в торговом центре Mixhui в Яньтае, провинция Шаньдун на востоке Китая, 29 сентября 2021 года.

Яблоко Среда объявила о запуске службы бизнес-инструментов для компаний со штатом до 500 сотрудников, поскольку компании ищут новые способы подхода к удаленной работе и технологиям.

Сервис, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, должен быть полностью запущен весной 2022 года. Подписки начинаются с 2,99 долларов в месяц. Это похоже на предложения конкурентов Apple, которые более известны в предоставлении инструментов для предприятий и учебных заведений, таких как браузер гугл А также Microsoft. Эти две компании доминируют на рынках образования и бизнес-услуг.

Официально известная как Apple Business Essentials, услуга включает круглосуточную поддержку Apple и хранилище iCloud. Он может помочь предприятиям во всем: от настройки устройства до настройки сотрудников и сопутствующего приложения, которое позволяет сотрудникам устанавливать рабочие приложения.

Служба подписки предлагает трехуровневый тарифный план, настраиваемый для размещения максимум трех устройств и до 2 ТБ хранилища iCloud. Затраты на пользователя варьируются от 2,99 до 12,99 долларов в месяц.

Реклама также связана с стремлением Apple продавать своим клиентам больше цифровых услуг, таких как подписки на потоковую передачу видео и музыки.