Apple заявляет, что приложения, которые не обновлялись в течение двух лет, будут «убраны из продажи».

Apple уведомила разработчиков, что приложения и игры, которые не обновлялись два года назад, могут быть удалены из App Store.

Это изменение является частью плана Apple по улучшению App Store, который направлен на упрощение использования интернет-магазина и обеспечение того, чтобы клиенты «находили отличные приложения, соответствующие их потребностям», совместимые с новыми устройствами iOS.



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Как сообщается, в электронном письме Protopop Games Apple сообщила: «Это приложение не обновлялось в течение длительного периода времени и должно быть удалено из продажи в течение 30 дней. Никаких действий не требуется, чтобы приложение оставалось доступным для пользователей, которые уже загрузите приложение».

«Вы можете оставить это приложение доступным для новых пользователей, чтобы они могли его найти и загрузить из App Store, отправив обновление для проверки в течение 30 дней. Если обновление не будет отправлено в течение 30 дней, приложение будет удалено из продажи».

Меня тошнит. Apple только что отправила электронное письмо, в котором говорилось, что они удаляют мою бесплатную игру Motivoto, потому что ей больше 2 лет. Это часть их системы оптимизации приложений. Это не круто. Консольные игры 2000 года все еще доступны для продажи. Это несправедливый недостаток для независимых разработчиков. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR — Протопоп игры (протопоп) 23 апреля 2022 г.

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«Это не круто», — написал разработчик в ответ на письмо. «Консольные игры 2000 года все еще доступны для продажи, что является несправедливым препятствием для независимых разработчиков.

«Я сижу здесь в пятницу вечером, работаю над этим [the] Кости После своей основной работы я стараюсь изо всех сил зарабатывать на жизнь своими инди-играми, стараясь не отставать от изменений, происходящих в Apple, Google, Unity, Xcode и macOS, которые происходят так быстро, пока я На старых устройствах дела обстоят хуже», — добавил разработчик.

яблоко Подтверждает Изменения коснутся всех приложений, а не только игр, и если у сотрудников Apple возникнут проблемы с приложениями в Магазине, они обратятся к разработчикам.

«Чтобы клиентам было проще находить отличные приложения, соответствующие их потребностям, мы хотим убедиться, что приложения, доступные в App Store, работают хорошо и обновлены. Мы внедряем непрерывный процесс оценки приложений, удаляя приложения, которые больше не работают должным образом, не соответствуют текущим рекомендациям по проверке или устарели».

Как объяснила Apple в своем письме разработчикам, даже если ваше любимое приложение или игра будет удалена из Магазина, у вас не возникнет проблем с ее использованием, в том числе с микротранзакциями.

ICYMI, может быть принят новый закон ЕС, который Принуждение Apple разрешить пользователям устанавливать сторонние приложения на свои устройства, процесс, известный как неопубликованная загрузка. Закон, известный как Закон о цифровых рынках (DMA), еще не принят Европейским парламентом, но в случае одобрения он может быть реализован уже в октябре.

Это может означать, что Apple придется разрешить пользователям доступ как к сторонним магазинам, так и к сторонним приложениям, против чего компания решительно выступает, поскольку это может поставить под угрозу безопасность.