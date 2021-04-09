Apple заявляет, что iMessage на Android «принесет нам больше вреда, чем поможет»

Apple знает, что синие пузыри iMessage – огромный барьер для людей, переходящих на Android, поэтому эта услуга никогда не появляется в мобильной ОС Google. Это согласно свидетельствам и электронным письмам сотрудников Apple, в том числе некоторых высокопоставленных руководителей, которые были раскрыты в Преследовать От Epic Games В рамках своего правового спора С производителем iPhone.

Epic утверждает, что Apple сознательно пытается привязать клиентов к своей аппаратной экосистеме и что iMessage – одна из основных служб, которая помогает ей в этом. Он цитирует комментарии старшего вице-президента Apple по программному обеспечению и услугам в Интернете Эдди Кью, старшего вице-президента по разработке программного обеспечения Крейга Федериги и коллегу Apple Фила Шиллера в поддержку своего аргумента.

«№1 – самый сложный [reason] Оставить приложение Apple Universe – это iMessage … iMessage означает высокий уровень блокировки », – так написал неназванный бывший сотрудник Apple в электронном письме в 2016 году, побудив Шиллера ответить, что« перенос iMessage на Android навредит нам больше, чем поможет «Это письмо объясняет, почему».

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iMessage на Android просто удалит [an] Согласно Epic Profile, это беспокоило Федериги. Хотя обходные пути для использования iMessage на Android появились на протяжении многих лет, ни один из них не был особенно подходящим или надежным.

Согласно рейтингу Epic со ссылкой на Эдди Кью, Apple решила не разрабатывать iMessage для Android еще в 2013 году, после запуска службы обмена сообщениями с iOS 5 в 2011 году. Кью признает, что Apple «могла бы создать версию Android, которая работает с iOS». пока пользователи обеих систем не смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями друг с другом. Понятно, что такая версия никогда не разрабатывалась.

Помимо iMessage, Epic ссылается на ряд других сервисов Apple, которые, по ее словам, способствуют установке. В частности, к ним относится служба видеочата FaceTime, о которой объявил Стив Джобс. Это будет открытый отраслевой стандарт Вернемся на WWDC 2010. FaceTime позже был выпущен для устройств iPhone, iPad и Mac, но официально не доступен для устройств сторонних производителей.