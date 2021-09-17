Apple и Google оказываются под давлением в России с требованием удалить приложение для тактического голосования критиков Кремля

Apple и Google удалили приложение для тактического голосования, созданное организацией заключенного кремлевского критика Алексея Навального из своих магазинов мобильных приложений в России.

Ранее, на этой неделе Рейтер В нем сообщается, что российское государство усиливает давление на иностранных технологических гигантов в преддверии федеральных выборов и изменяет формулировку «вмешательства в выборы», чтобы подтолкнуть американские компании к цензуре известного политического оппонента президента Путина.

трудоустройство Твиттер Сегодня ключевой союзник Навального Иван Жданов написал в Твиттере, что его организация рассматривает возможность предъявления иска Apple и Google по поводу удаления приложений, назвав цензуру «фатальной ошибкой».

Жданов также опубликовано То, что он говорит, является ответом Apple команде Навального – технологический гигант процитировал определение Кремлем нескольких организаций, лояльных Навальному, как «экстремистские» группы, чтобы оправдать отказ от программы.

(Изображение предоставлено: снимок экрана с подробностями из уведомления Apple разработчику, через Жданова твитнуть)

Apple и Google обычно заявляют, что соблюдают «все местные законы» стран, в которых они работают.

Но такая позиция в России означает, что они стали соучастниками политической цензуры.

Apple написала в своем уведомлении об удалении разработчику приложения для тактического голосования.

Apple добавляет: «Хотя ваше приложение было удалено из российского App Store, оно по-прежнему доступно в магазинах приложений на других территориях, выбранных вами в App Store Connect».

С Apple и Google связались с просьбой прокомментировать удаление приложения Навального.

Также через Twitter Жданов призвал своих сторонников сосредоточиться на задаче тактического голосования – разместив в Твиттере ссылку на видео Он размещен на принадлежащем Google веб-сайте YouTube, который содержит рекомендации для россиян о том, как проголосовать против Путина на парламентских выборах, которые пройдут с сегодняшнего дня по воскресенье.

История продолжается

Сторонники Навального надеются сплотить избирателей по всей России, чтобы они проголосовали тактически, чтобы сместить Путина, проголосовав за того, у какого кандидата больше шансов победить правящую партию «Единая Россия».

Ее тактическая стратегия голосования Я столкнулся с некоторой критикой Учитывая, что многие из предложенных альтернатив в лучшем случае очень слабо противоположны режиму Путина.

Но сторонники Навального обязательно укажут, что они должны действовать в рамках несовершенной системы.

После того, как Apple и Google изначально отказались удалить приложение Навального «Умное голосование», в прошлом месяце российское государство попыталось заблокировать доступ к веб-сайту его организации.

есть даже Предполагается, что таргетинг на Документы Google – которые также используются сторонниками Навального для организации тактического голосования.

Снимок экрана для приложения Smart Voting в британском магазине приложений iOS (Изображение предоставлено Наташей Ломас / TechCrunch)

заранее в этом месяце Рейтер В нем сообщается, что российский регуляторный орган в сфере телекоммуникаций, Роскомнадзор, пригрозил Apple и Google штрафами, если они не удалят приложение Smart Voting, предупредив, что несоблюдение требований может быть истолковано как вмешательство в выборы.

русский Журналистика В нем также сообщалось, что Apple и Google были вызваны на встречу в Совете Федерации накануне выборов, поскольку режим Путина пытался заставить их провести свои антидемократические дебаты.

Согласно отчету Коммерсантъ, технологические гиганты были предупреждены о том, что Российская Федерация готовится ужесточить правила в отношении их бизнеса, и им было сказано «одуматься» перед лицом другого предупреждения о том, что они находятся на «красной линии».

Недавняя попытка заставить платформы удалить приложение Навального принесла свои плоды.

Роскомнадзор в последнее время тоже. Целевые приложения VPN в стране удалить – из-за чего россиянам сложно обойти местный запрет на приложение Навального, получив доступ к программе через магазины других стран.

Сообщается, что местный поисковый гигант Яндекс также заказал Результаты поиска в приложении для интеллектуального голосования не отображаются.

Ранее в этом годуКроме того, режим Путина также нацелился на Твиттер, ограничив службу за неспособность удалить контент, который он хотел заблокировать, несмотря на заявление Роскомнадзора о том, что эта акция была связана с неполитическим контентом, таким как самоубийства несовершеннолетних, сексуальная эксплуатация детей и употребление наркотиков.