Apple и Google подчиняются давлению России

Привет и добро пожаловать на Daily Crunch в пятницу, 17 сентября! Какая неделя, о, будет. До Disrupt прошли всего несколько дней, а это значит, что ячейка TechCrunch гудит. Я оставлю это Отмечая, что приедет Рид Хоффман, что было бы весело. Увидимся на следующей неделе! – Алекс

Топ Tech Crunch 3

Прибыль> Этика : Мы сообщали, что Apple и Google удалили со своих рынков «приложение для тактического голосования, созданное организацией заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального». TechCrunch отмечает, что «российское государство [is] Усиление давления на иностранных технологических гигантов в преддверии федеральных выборов ». Вот и все для защиты демократии или чего-то еще.

Стабильны ли рейтинги программного обеспечения? После впечатляющего роста доход от программного обеспечения, возможно, достиг стадии стабилизации. очень высокий Плато, ум, но это все еще точка отдыха. Это неплохая новость для SaaS-компаний, которые по-прежнему ценятся на исторически высоком уровне.

Apple активно отслеживает судебные разбирательства по закону Техаса об абортах: В то время как некоторые технологические компании публично выражают свое недовольство новым законопроектом Техаса об охране репродуктивного здоровья, Apple придерживается несколько более медленного и менее критического подхода к этому вопросу. Но все же приятно видеть, что почти американская технологическая компания занимает позицию по этическому вопросу. Это лучше, чем есть на самом деле. Маленький.

Стартапы / ВК

4 способа повысить рентабельность инвестиций для привлечения тройных потенциальных клиентов

История продолжается

В школе совершенно неэтично копировать чужую работу и выдавать ее за свою. Однако в бизнесе это поощряется.

Xiaoyun TU, глобальный директор по формированию спроса в Brightpearl, написал подробное руководство, в котором описывается, как лучшее понимание ROAS может утроить лидогенерацию вашей компании.

«Хороший показатель ROAS зависит от компании и кампании», – говорит она.

«Если ваш номер находится не там, где вы хотите, вы можете использовать свои данные о рентабельности инвестиций в рекламу для создания целевых кампаний и персонализированного опыта».

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Big Tech Inc.

Эксперты TechCrunch: рост маркетинга

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С приближением выпуска iOS 15 мы поговорили с генеральным директором Movable Ink Вивеком Шармой и поговорили о том, что маркетологи могут сделать, чтобы подготовиться, «Маркетологи должны планировать больше показателей самореализации по мере приближения iOS 15».

TechCrunch хочет, чтобы вы порекомендовали растущих маркетологов с опытом в области SEO, социальных сетей, написания контента и многого другого! Если вы являетесь специалистом по маркетингу, не учитывайте это опрос Помимо ваших клиентов; Мы хотели бы услышать, почему они хотели бы работать с вами.