Apple начинает продавать свой первый отремонтированный MacBook Air M1, сэкономив до 250 долларов

Через день Продажа началась Восстановленный MacBook Pro M1, Apple также начала продажи M1 MacBook Air в обновленном авторизованном магазине. Отремонтированный MacBook Air M1 стоит от 849 долларов, что позволяет сэкономить 150 долларов.

В общей сложности Apple продает пять различных конфигураций M1 MacBook Air через свой отремонтированный магазин, который доступен в вариантах золотого, серебристого и серого цветов.

849 долларов (менее 999 долларов): Чип M1 с 8-ядерным процессором, 7-ядерным графическим процессором, 8 ГБ унифицированной памяти, 256 ГБ SSD

Чип M1 с 8-ядерным процессором, 7-ядерным графическим процессором, 8 ГБ унифицированной памяти, 256 ГБ SSD 1019 долл. США (Менее 1199 долларов США): Чип M1 с восьмиядерным процессором, 6-ядерным графическим процессором, объединенной памятью 16 ГБ, SSD-накопителем 256 ГБ

Чип M1 с восьмиядерным процессором, 6-ядерным графическим процессором, объединенной памятью 16 ГБ, SSD-накопителем 256 ГБ 1059 долларов (менее 1249 долларов): Чип M1 с восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором, 8 ГБ унифицированной памяти, 512 ГБ SSD

Чип M1 с восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором, 8 ГБ унифицированной памяти, 512 ГБ SSD 1229 долларов (менее 1449 долларов): Чип M1 с восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором, объединенной памятью 16 ГБ, твердотельным накопителем 512 ГБ

Чип M1 с восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором, объединенной памятью 16 ГБ, твердотельным накопителем 512 ГБ 1399 долларов (менее 1649 долларов): Чип M1 с восьмиядерным процессором, восьмиъядерным графическим процессором, объединенной памятью 16 ГБ, SSD-накопителем 1 ТБ

Как и все отремонтированные продукты Apple, компания подчеркивает, что отремонтированные MacBook Air M1 прошли «тщательный» процесс восстановления, а также получили годовую гарантию, покрывающую производственные дефекты.

Качественная продукция по отличным ценам

Строгий процесс предпродажного ремонта

На нее распространяется ограниченная гарантия Apple сроком на один год.

На нее распространяется 14-дневная политика возврата Apple

AppleCare можно приобрести

Предложение и доступность Apple могут сильно колебаться, и, как правило, у компании есть небольшое количество доступных устройств. Если вы ждали отремонтированные компьютеры Mac Apple M1, мы рекомендуем покупать раньше, чем позже.

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