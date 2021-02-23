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Apple начинает продавать свой первый отремонтированный MacBook Air M1, сэкономив до 250 долларов

24 февраля, 2021
Artem Sokolov

Через день Продажа началась Восстановленный MacBook Pro M1, Apple также начала продажи M1 MacBook Air в обновленном авторизованном магазине. Отремонтированный MacBook Air M1 стоит от 849 долларов, что позволяет сэкономить 150 долларов.

В общей сложности Apple продает пять различных конфигураций M1 MacBook Air через свой отремонтированный магазин, который доступен в вариантах золотого, серебристого и серого цветов.

  • 849 долларов (менее 999 долларов): Чип M1 с 8-ядерным процессором, 7-ядерным графическим процессором, 8 ГБ унифицированной памяти, 256 ГБ SSD
  • 1019 долл. США (Менее 1199 долларов США): Чип M1 с восьмиядерным процессором, 6-ядерным графическим процессором, объединенной памятью 16 ГБ, SSD-накопителем 256 ГБ
  • 1059 долларов (менее 1249 долларов): Чип M1 с восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором, 8 ГБ унифицированной памяти, 512 ГБ SSD
  • 1229 долларов (менее 1449 долларов): Чип M1 с восьмиядерным процессором, восьмиядерным графическим процессором, объединенной памятью 16 ГБ, твердотельным накопителем 512 ГБ
  • 1399 долларов (менее 1649 долларов): Чип M1 с восьмиядерным процессором, восьмиъядерным графическим процессором, объединенной памятью 16 ГБ, SSD-накопителем 1 ТБ

Как и все отремонтированные продукты Apple, компания подчеркивает, что отремонтированные MacBook Air M1 прошли «тщательный» процесс восстановления, а также получили годовую гарантию, покрывающую производственные дефекты.

  • Качественная продукция по отличным ценам
  • Строгий процесс предпродажного ремонта
  • На нее распространяется ограниченная гарантия Apple сроком на один год.
  • На нее распространяется 14-дневная политика возврата Apple
  • AppleCare можно приобрести

Предложение и доступность Apple могут сильно колебаться, и, как правило, у компании есть небольшое количество доступных устройств. Если вы ждали отремонтированные компьютеры Mac Apple M1, мы рекомендуем покупать раньше, чем позже.

Если вы предпочитаете, чтобы он был в новом состоянии по той же цене, продолжайте 9to5Игрушки Получите самые свежие и выгодные предложения от Apple и других розничных продавцов.

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