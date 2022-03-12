Apple не планирует выпускать iMac с большим экраном

Apple не планирует выпускать экран большего размера iMacсогласно новому отчету 9to5Mac. Ссылаясь на неназванные источники, знакомые с продуктовой линейкой Apple, сайт сообщает, что Apple не будет представлять более крупный iMac «в ближайшем будущем».
с Запуск Mac StudioApple прекратила выпуск 27-дюймового iMac на базе Intel, что вызвало некоторую путаницу в отношении Будущее линейки iMac. Apple подтвердила Арс Техника То, что 27-дюймовый iMac «подошел к концу своей жизни», указывает на то, что компания не намерена выпускать обновленную 27-дюймовую модель вместе с 24-дюймовым iMac.
Несмотря на то, что производство 27-дюймового iMac прекращено, ходили слухи о более крупном экране iMac Pro, который может находиться в разработке, но, по крайней мере, некоторые из этих слухов могут быть смешаны со Studio Display. Аналитик презентации Росс Янг Он сказал на этой неделе что то, что его источники считали «iMac Pro», на самом деле было «Studio Display Pro», которое появится позже в этом году, возможно, вместе с Мак Про.
Янг больше не думает, что iMac Pro появится этим летом, и 9to5MacИнформация, кажется, согласуется с этим. На сайте говорится, что у Apple «в настоящее время нет планов по выпуску новых, качественных версий моноблока на данный момент», несмотря на наличие 24-дюймового экрана. м 2 Копия iMac, которая должна быть выпущена в 2023 году.
Другие источники предполагают, что в какой-то момент мы можем увидеть iMac Pro. Яблочный анализатор Мин Чи Куо Он сказал в прошлое воскресенье Что iMac Pro выйдет в 2023 году, и Блумбергх Марк Горман утверждает, что Apple все еще развивается имак про.
Неясно, как iMac Pro впишется в линейку Mac теперь, когда он стал более мощным. Мак студия Есть, и все больше и больше похоже, что мы не увидим новый iMac с большим экраном в 2022 году. На данный момент Apple предлагает клиентам, которым нужен мощный рабочий стол, инвестировать в «Mac Studio» за 1999 долларов, в то время как те, кто хочет устройство «все в одном» может выбрать 24-дюймовый iMac.
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