Apple обвиняет инженеров в краже секретов чипов с помощью AirDrop и Time Machine

Apple подает в суд на секретный стартап Rivos за переманивание инженеров с доступом к конфиденциальной информации о компании. Согласно жалобе, Apple считает, что бывшие сотрудники украли конфиденциальную информацию по запросу Ривоса в рамках процесса найма.

Хотя на данный момент о Rivos известно немногое, стартап в первую очередь нацелен на инженеров по кремнию для списков вакансий. Apple говорит, что стартап хочет разрабатывать чипы, которые конкурируют с его собственными, но компания полагает, что Rivos делает это, используя собственную информацию Apple.

«Начиная с июня 2021 года, Rivos начала скоординированную кампанию, нацеленную на сотрудников Apple, которые имеют доступ к частной информации Apple и коммерческим секретам о конструкциях Apple SoC», — говорится в жалобе Apple.

До судебного иска Apple отправила Ривосу письмо с объяснением соглашений о конфиденциальности, которых придерживались ее бывшие сотрудники, но стартап не получил никакого ответа.

Apple также обвиняет увольняющихся сотрудников, похищенных Ривосом, в краже «гигабайт конфиденциальных спецификаций SoC и файлов дизайна» в судебном процессе. депозит Объяснять:

Некоторые использовали несколько USB-накопителей для загрузки материалов на персональные устройства, получали доступ к наиболее закрытым спецификациям Apple, хранящимся в приложениях для совместной работы, и использовали AirDrop для передачи файлов на персональные устройства. Другие сохранили огромные презентации о существующих и невыпущенных однокристальных системах Apple, которые являются частной и конфиденциальной маркой Apple, на свои личные облачные накопители. Кто-то даже сделал полную резервную копию всего своего устройства Apple на Time Machine на личном внешнем диске.

В судебном процессе против Rivos Apple наняла бывших инженеров, которые ранее работали в ее команде по производству микросхем, которые присоединились к Rivos прошлой осенью. Иск, поданный Apple, направлен на «восстановление своих коммерческих секретов, защиту их от дальнейшего раскрытия и раскрытие полного объема их использования, чтобы уменьшить ущерб, который уже нанесен и будет нанесен».

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