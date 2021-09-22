Apple обновляет основной Safari для Mac в преддверии релиза в Монтерее

Apple на этой неделе выпустила Safari 15 для macOS Big Sur и Catalina. Новое обновление включает в себя, среди прочего, серьезную переработку дизайна, а также возможность вернуться к старому дизайну и проверить, не являетесь ли вы его поклонником.

В понедельник Apple выпустила крупные обновления программного обеспечения для всех своих систем, кроме macOS. Обновления приурочены к выпуску новых моделей iPhone, iPad и Apple Watch.

Но мероприятие по запуску продукта на прошлой неделе не касалось компьютеров Mac, которые, как ожидается, привлекут к себе пристальное внимание к концу года, наряду с объявлением даты выпуска macOS Monterey.

Однако похоже, что Apple решила выпускать обновление Safari отдельно, чтобы в то же время поддерживать единообразие на разных платформах. (Я делал это с некоторыми более ранними версиями, когда macOS тоже пришла после iOS.)

Редизайн Safari претерпел множество изменений во время недавних бета-версий на всех платформах (особенно на iOS и iPadOS). Самым захватывающим изменением в iPhone стало перемещение строки адреса и поиска из верхней части экрана в нижнюю – настройка, призванная упростить использование Safari на телефоне одной рукой.

Объявления

Изначально это был путь Apple или путь к этому изменению, но Apple добавила способ отменить это изменение к тому времени, когда iOS 15 стала общедоступной.

В верхней части заголовка и панели поиска iOS и macOS имели еще одно большое общее изменение: небольшое упрощение интерфейса, чтобы он занимал меньше места на экране в целом. Его также немного призвали к выпуску как на macOS, так и на iOS.

Если вам по-прежнему не нравится запрошенное повторение, вы можете вернуться к предыдущему дизайну на панели настроек Safari. Например, вы можете разместить адресную строку над вкладками браузера, как и раньше. (По умолчанию Safari теперь размещает эти элементы рядом.) Вы также можете отключить поведение, которое возвращает цвета панели вкладок в соответствии с содержимым веб-страницы.

Помимо изменений дизайна, в Safari 15 появилось несколько новых функций. «Группы вкладок помогают сохранять, упорядочивать и легко получать доступ к вкладкам на разных устройствах», – говорится в примечаниях к выпуску Apple. Кроме того, Safari может автоматически переключать сайты с HTTP на HTTPS, когда это возможно.

Вот полные (но краткие) примечания к выпуску обновления Safari на этой неделе от Apple: