5 июня 2023 г.

Apple объявляет победителей премии Apple Design Awards 2023

На WWDC23 победители отмечают выдающиеся достижения в области инноваций, творчества и технических достижений в области дизайна приложений и игр.

Сегодня Apple с гордостью объявила победителей своей ежегодной премии Apple Design Awards, отметив 12 лучших в своем классе приложений и игр. Победители этого года из команд разработчиков со всего мира представили креативные и инновационные приложения с великолепным дизайном.

Шесть разных категорий определяют по одному приложению и игре по инклюзивности, радости, веселью, интерактивности, социальному влиянию, визуальным эффектам, графике и инновациям. Победители были выбраны из числа 36 финалистов, все из которых продемонстрировали выдающиеся технические достижения.

«Приложения и игры являются неотъемлемой частью того, как мы живем, работаем и играем. Мы в Apple любим награждать выдающихся разработчиков, чьи приложения отражают невероятное творчество и превосходный дизайн, — сказала Сьюзен Прескотт, вице-президент Apple по международным отношениям с разработчиками. — Мы хочу отпраздновать каждого из наших победителей Apple Award. Дизайн в этом году для создания продуманных приложений и захватывающего игрового процесса, расширяя возможности и развлекая пользователей во всем мире».

инклюзивность

Победители в этой категории обеспечивают выдающийся опыт для всех, поддерживая людей из разных слоев общества, способностей и языков.

программа: Вселенная — Конструктор сайтов

Разработчик: Universe Exploration Corporation (США)

Снижая сложность и устраняя барьеры для входа, Universe делает создание веб-сайтов доступным для всех. Приложение позволяет людям создать идеальную витрину интернет-магазина, домашнюю страницу художника, страницу группы сообщества или личное присутствие в Интернете, одновременно реализуя такие функции, как Dynamic Type и VoiceOver, чтобы сделать вселенную доступной для максимально возможного числа людей.

Игра: стежок.

Разработчик: Lykke Studios (Таиланд)

Привлекательный для разных поколений, Bring Stitch. , название Apple Arcade, успокаивающее и медитативное искусство вышивки для своих пользователей. По ходу игры дизайн усложняется, а фоновая музыка убаюкивает игроков и приводит их в состояние спокойствия. Благодаря поддержке нескольких языков и специальным возможностям, предназначенным для дальтоников, слабовидящих и чувствительных к движению, каждый может присоединиться к веселью.

Включить финалистов в этой категории Помощь пассажирам ТРАНСРЕПОРТ, что Алессандро Ди Майо, Набор старых настольных игр Клеменс Штрассер, W Найдите Ханну от Fein Games GmbH.

Веселый и веселый

Победители в этой категории обеспечивают незабываемые, увлекательные и приятные впечатления, улучшенные технологиями Apple.

программа: Дуолинго

Разработчик: Дуолинго, Инк. (США)

Спустя более десяти лет после своего запуска Duolingo продолжает расширять свой комплексный подход к изучению языков, обновляя опыт и вводя новые курсы для исчезающих, коренных и вымышленных языков. Пользователи приходят за расширяющимся каталогом диалогов и выживания для восхитительных персонажей и веселого опыта, включая квесты, испытания и таблицы лидеров, чтобы удерживать учащихся.

Игра: после места

Разработчик: Эван Кейс (США)

Afterplace — это винтажное пиксельное приключение с современным уклоном. Это незабываемая ролевая игра с элементами современности, сочетающая в себе ностальгию, сухой юмор и исследования. Он был с любовью разработан для мобильных устройств и управляется свайпами и щелчками, а не виртуальными кнопками. Умный игровой процесс на борту игры — это два игрока в мире, а интуитивно понятная система управления одной рукой позволяет легко и весело открывать причудливые сюрпризы и скрытые награды Afterplace.

Включить финалистов в этой категории Щедрый Крем Групп Инк. гимны от ИОРАМА, Pocket Card Jockey: Поехали! от GAME FREAK Inc. И Морской узел Зак Гейдж и Джек Шлезингер.

взаимодействие

Победители в этой категории предлагают удобные интерфейсы и интуитивно понятные элементы управления, идеально разработанные для их платформы.

программа: безрассудный

Разработчик: ООО «Флайти» (США)

Flighty предоставляет пользователям подробные карты полетов, навигацию по аэропортам и прогнозирование задержек — и все это с помощью красиво оформленного приложения. Благодаря ключевой информации там, где она нужна больше всего, интуитивно понятному интерфейсу и подробным интерактивным картам, Flighty упрощает навигацию в путешествии. Приложение тщательно интегрирует технологии Apple, включая ярлыки Siri, Apple Maps, Live Activity и многое другое, чтобы путешественники были в курсе всех этапов путешествия.

Игра: Железная дорога

Разработчик: Афтерберн (Польша)

Взаимодействие с Railbound радует своей простотой, включая настройку, в которой слова, точки и навигация по меню заметно не учитываются. Исправлять и исправлять ошибки легко благодаря умному игровому дизайну. Railbound с оригинальной анимацией и красочными визуальными эффектами представляет собой отточенную игру-головоломку, которую легко освоить и сложно собрать.

Включить финалистов в этой категории Причуды от Pinterest от Pinterest, Inc. Гид по приливам: графики и таблицы ООО «Кондор Диджитал»; автоматика компанией Idle Friday LTD; И Кимоно кошки от HumaNature Studios Inc.

общественное влияние

Победители в этой категории значительно улучшают свою жизнь и освещают критические проблемы.

программа: пустота

Разработчик: Headspace (США)

Привнося осознанность в массы, продуманный дизайн Headspace осязаем благодаря простому пользовательскому интерфейсу, очаровательному видеоконтенту и выдающимся иллюстрациям. Пользователи могут выбирать из множества разнообразных голосов, чтобы вести их через расширяющийся каталог контента приложения, подходящего для целого ряда потребностей, от длительных сеансов с гидом до пятиминутного перерыва на осознанность. Интеграция Apple Watch в приложение также позволяет в любой момент сосредоточиться на запястье.

Игра: Эндлинг

Разработчик: HandyGames (Германия)

В этой игре с боковой прокруткой Эндлинг представляет игроков в роли лисы, сражающейся за перемещение по земле, обугленной экологической катастрофой и антропогенным воздействием. Игрокам предоставляется возможность создать непосредственное чувство сопереживания и связи с главным героем. Простое управление в игре гарантирует, что история остается в центре внимания игрового процесса, а не взаимодействий.

Включить финалистов в этой категории Дуолинго Дуолинго, Inc. Первые простые слова Саго Саго Мини; Слишком поздно Командой ретроспективного взгляда; И Бикарбонизация Чарльз Геймс старший

Визуальные эффекты и графика

Победители в этой категории отличаются потрясающими визуальными эффектами, искусно нарисованными интерфейсами и высококачественной анимацией, которые придают им отчетливый и цельный вид.

программа: любое расстояние

Разработчик: Любое Расстояние Inc. (США)

Any Distance — это передовой трекер упражнений, предлагающий своим пользователям динамическую и общедоступную графику. Приложение в полной мере использует живые активности и интеграцию с Apple Watch для сбора и представления данных о фитнесе, которые могут включать не только традиционные тренировки, такие как бег и езда на велосипеде, но и упражнения на инвалидной коляске, коляски и ходунки, а также поездки на лежачем велосипеде. Очарование коллекционных медалей в приложении и ободряющее социальное сообщество добавляют веселья и поддерживают мотивацию людей.

Игра: Обитель зла Деревня

Разработчик: Capcom Co., Ltd. (Япония)

Эта приключенческая игра в жанре ужасов предлагает блестящую визуальную детализацию благодаря Apple Silicon, ProMotion, Metal 3 и расширенному динамическому диапазону. От жуткого замка Resident Evil Village до полуразрушенных фабрик — графика является одной из самых реалистичных и атмосферных, предлагаемых на Mac.

Включить финалистов в этой категории Gentlemen’s Strike Здоровье Фитнес ООО «Гентлер Сториз»; обзор компанией Forge and Form GmbH; Бессмертный Диабло от Blizzard Entertainment, Inc. и NetEase, Inc. И Эндлинг от HandyGames.com.

инновации

Победители в этой категории обеспечивают расширенные возможности благодаря новому использованию технологий Apple, которые выделяют их в этом жанре.

программа: SwingVision: теннисное приложение с искусственным интеллектом

Разработчик: СвингВижн Инк. (США)

Благодаря сочетанию возможностей искусственного интеллекта и нейронного движка SwingVision выступает в роли тренера по теннису, который может помочь во всех аспектах игры. Расширенные возможности отслеживания видео SwingVision помогают ему интеллектуально оценивать модель, выделять сильные стороны и предлагать области для улучшения. Данные извлекаются не только из камеры, но и через интеграцию с Apple Watch.

Игра: Марвел Снап

Разработчик: Вторая вечеря (Китай)

В MARVEL SNAP вас ждет великолепная анимация и забавные штрихи, которые идеально передают характер каждого персонажа из мультивселенной. Эта коллекционная карточная игра переопределяет жанр благодаря динамичному геймплею и инновационной механике «моментального щелчка», которая мгновенно удваивает ставки и привносит в игру совершенно новые уровни стратегии.

Включить финалистов в этой категории камуфляж ООО «Реинкубейт». Altitude: трекер энергии и сна от Rise Science Inc. Обитель зла Деревня от CAPCOM Co., Ltd. И стежок. от Lykke Studios.

Чтобы узнать больше о победителях и финалистах премии Apple Design Award, посетите developer.apple.com/design/awards или приложение Apple Developer.

