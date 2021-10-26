Apple откладывает предварительные заказы на новые MacBook Pro, предупреждающие устройства сегодня не поступят

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Некоторые клиенты, заказавшие один из новых MacBook Pro от Apple с обещанием доставки 26 октября, вместо этого просыпаются и обнаруживают электронные письма от компании, в которых необъяснимо говорится, что их Mac на самом деле не появится до декабря.

как новый MacBook Pro Начинает обращаться к более старым, предварительно заказанным покупателям, а также в качестве моделей Появляется в магазинах Apple Store Также неожиданно были отложены некоторые другие запросы.

«Дата доставки изменилась», – говорится в электронном письме от Apple. «Самая последняя информация о доставке представлена ​​ниже. Мы сообщим вам, когда ваш заказ будет отправлен».

Онлайн-жалобы на изменение в основном связаны с задержкой в ​​64 ГБ. MacBook Pro 16 дюймов, но Верблюд Он подтвердил, что некоторые 14-дюймовые модели имеют такую ​​же проблему.

MacBook Pro ожидает, что Apple отложит даты доставки

Один из примеров 14-дюймовой модели, которую он видел Верблюд Первоначальная дата доставки была изменена с 26 октября на 3 декабря по 10 декабря.