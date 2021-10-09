Apple отправляет запрос на отсрочку внесения изменений в платежи в App Store

Судья, который председательствовал Apple против Epi Дело в значительной степени было на стороне технологического гиганта, за исключением одной области: это Правило Apple должна позволить разработчикам направлять пользователей к другим платежным системам в своих приложениях. Любые изменения, которые компания должна внести в правила App Store, должны вступить в силу до 9 декабря, или так изначально постановил судья. Но теперь у Apple есть Подать апелляцию (PDF-файл через CNBC) потребовать отмены судебного запрета, что может привести к снижению способности разработчиков предлагать альтернативные способы оплаты еще на один год.

В своей апелляции Apple написала, что «уже предприняла конкретные и конкретные шаги в направлении, указанном в заключении суда, включая согласие разблокировать целевую коммуникацию вне приложения». Технический гигант утверждал, что было бы «неэффективным использованием ресурсов» просить их выполнить судебный запрет из-за «почти неизбежного судебного разбирательства» Epic относительно объема его соблюдения. «Нет причин тратить ресурсы», – сказала она, добавив, что «мораторий сохранит статус-кво, пока процесс обжалования дойдет до своего завершения».

Тристан Косминка, старший директор по обзору приложений Apple, сказал:

«На высоком уровне я вижу, что без преднамеренных ограничений для защиты потребителей, разработчиков и платформы iOS это изменение нанесет ущерб пользователям, разработчикам и платформе iOS в целом».

Разрешение разработчикам добавлять ссылки в приложениях на сторонние способы оплаты было бы огромным поворотом для компании. Первоначально извлеченный Это электронная игра Из App Store, когда вы Epic Прогресс Бесплатные скидки и предложения для покупателей при покупке напрямую у застройщика. Вскоре после этого технический гигант Удаление Эпические инструменты разработчика тоже. Генеральный директор Epic Тим Суини подписчик Связь между двумя сторонами в сентябре, поскольку технологический гигант заявил, что не позволит этого Это электронная игра Снова в App Store, пока не будут исчерпаны все судебные апелляции. Процесс может занять пять лет.

Согласно предыдущему анализу, проведенному CNBCВ 2020 году объем продаж в App Store составил около 64 миллиардов долларов. Apple обычно сокращает расходы на покупку приложений на 30 процентов, хотя в последнее время понижен Это 15 процентов для всех приложений стоимостью менее 1 миллиона долларов в год. Предоставление разработчикам возможности принимать альтернативные методы оплаты может стоить компании миллиарды долларов. в качестве Bloomberg Однако он отмечает, что судья, вынесший судебный запрет, конкретно не указал, что компания не может взимать с разработчиков комиссию за платежи, произведенные вне App Store. Еще неизвестно, будет ли Apple по-прежнему требовать от разработчиков перехода на более раннюю версию, хотя это будет сложной задачей, если она решит сделать это.

Слушание по запросу Apple об отмене судебного запрета назначено на 16 ноября, но оно планирует перенести разбирательство на 2 ноября.