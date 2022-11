Apple подала в суд на настройки конфиденциальности iPhone после истории с Gizmodo

картина : ЛОИК ВЕНАНС / Соавтор ( Гетти Изображений )

Apple столкнулась с коллективным иском за якобы сбор пользовательских данных iPhone, хотя настройки конфиденциальности компании обещают этого не делать. Иск, который был подан в четверг в федеральный суд Калифорнии, подан через несколько дней. Эксклюзивно сообщает Gizmodo При просмотре того, сколько приложений iPhone отправляют данные аналитики Apple, независимо от того, включена или выключена настройка конфиденциальности iPhone Analytics.

Проблема была обнаружена независимыми исследователями из компании-разработчика программного обеспечения Mysk, и они обнаружили, что Apple App Store отправляет компании обширную информацию почти обо всем, что пользователь делает в приложении, несмотря на настройку конфиденциальности iPhone Analytics, которая утверждает, что «полностью отключает совместное использование». аналитика устройства» при выключении. Занятость. Gizmodo попросил исследователей провести дополнительные тесты на других приложениях для iPhone, включая Apple Music, Apple TV, Books и Stocks. Исследователи обнаружили, что проблема сохраняется в большинстве встроенных приложений Apple для iPhone.

В иске Apple обвиняется в нарушении Калифорнийского закона о вторжении в частную жизнь. Истец, Эллиот Липпманн, сказал в иске, который можно прочитать Закон Блумберга. «Но гарантии конфиденциальности Apple — полная чушь». Компания расклеила рекламные щиты по всей стране со слоганом «Конфиденциальность. Это iPhone».

Apple не сразу ответила на запрос о комментариях.

Как показано в видео, размещенном на канале Mysk на YouTube, App Store собирает информацию о вашей активности в режиме реального времени, в том числе о том, на что вы нажимаете, какие приложения ищете, какую рекламу видите, как вы нашли конкретное приложение и за что. как долго я смотрел на страницу приложения.

Apple’s privacy settings make explicit promises about shut off that kind of tracking. But in the tests, turning the iPhone Analytics setting off had no evident effect on the data collection, nor did any of the iPhone’s other built-in settings meant to protect your privacy from Apple’s data collection.

Mysk’s tests on the App Store found that Apple receives that data along with details that can identify you and your device, including ID numbers, what kind of phone you’re using, your screen resolution, your keyboard languages and how you’re connected to the internet—the kind of information commonly used for device fingerprinting.

The App Store on your iPhone is watching your every move

When the researchers looked at other iPhone apps at Gizmodo’s request, they found that many behaved similarly. While the Health and Wallet apps didn’t collect analytics data, Apple Music, Apple TV, Books, the iTunes Store, and Stocks all did. The Stocks app shared data including your list of watched stocks, the names of stocks you viewed or searched for and time stamps for when you did it, as well as a record of any news articles you saw in the app.

“The level of detail is shocking for a company like Apple,” Tommy Mysk previously told Gizmodo.

This data can be sensitive, especially when you consider that merely searching for apps related to topics such as religion, LGBTQ issues, health and addiction can reveal details about a person’s life.

“Through its pervasive and unlawful data tracking and collection business, Apple knows even the most intimate and potentially embarrassing aspects of the user’s app usage—regardless of whether the user accepts Apple’s illusory offer to keep such activities private,” the lawsuit said.

Apple is under increased scrutiny for its privacy practices as the company expands into digital advertising. Apple recently Показать новые объявления В App Store сказано, что он планирует Реклама на AppleTVкажется, сосредоточены на Перелов Рекламодатели малого бизнеса из Meta, материнской компании Facebook. В то время как в литературе Apple громко провозглашается, что «конфиденциальность — это право человека», еще неизвестно, насколько готов производитель iPhone отказаться от этого права, развивая новые бизнес-предприятия, основанные на данных.