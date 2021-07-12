Apple подписала контракт на право первого выбора с номинантом на Оскар Александром Роднянским

Apple подписала контракт с продюсерской компанией AR Content, которую возглавляет продюсер и режиссер Александр Роднянский, номинированный на премию Американской киноакадемии («Бинпол», «Левиафан» и «Нелюбимый»). разнообразный могу раскрыть.

Сделка распространяется на список русскоязычных и многоязычных программ для Apple TV Plus, которые распространяются в России и за рубежом и творчески возглавляются российскими и зарубежными писателями и режиссерами.

Хотя соглашение с AR-контентом Роднянского в Лос-Анджелесе, которое он заключил три года назад для финансирования разработки художественных фильмов и телевидения, его производственный опыт и опыт в России больше всего привлекают Apple, сказал он. разнообразный На Каннском кинофестивале.

Сделка аналогична той, что Apple подписала со Скоттом Фри и Imagine Entertainment Рона Ховарда.

Роднянский считает, что глобальные вещательные платформы «открыли двери и разрушили границы», что позволило шоу на иностранных языках найти аудиторию по всему миру.

«Это прекрасное время, когда« Fauda »на иврите и арабском языке действительно хорошо себя чувствует во многих регионах, когда у вас есть франкоязычные шоу, такие как« La Mante »или« Marianne », или немецкие шоу, такие как« Dark »или« Babylon », которые пересекаются. “Над Берлином”, – сказал Роднянский. – Граница “. «Это время для русскоязычных шоу – или многоязычных программ – сделать то же самое. Вот почему мы разрабатываем новые шоу с лучшими международными сценаристами и режиссерами, и в то же время пытаемся сохранить наши позиции в кино».

добавил он: “[The global drama boom] Это возможность для кинематографистов со всего мира представить свои истории о жизни, которые они так хорошо знают, международной аудитории без ограничений. Вот что меня волнует. Это часть современного мира, и она может разрушать границы, чтобы сделать мир единым, и может полностью его изменить ».

Помимо сделки с Apple TV Plus, Роднянский также заключил соглашение с российской поисковой системой «Яндекс» на разработку и производство семи сериалов в течение следующих трех лет для VOD-платформы «КиноПоиск».

Несмотря на свой интерес к мыльным операм, Роднянский, номинированный на премию Оскар за отмеченные наградами Каннские фильмы Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбимый», продолжает снимать независимые фильмы, два из которых выбрали Канны: «Разжимая кулаки». Киры Коваленко из фильмов “Особый взгляд” и “Где Анна Франк” Ари Фоллмана, играющего вне конкурса. На прошлой неделе Роднянский анонсировал новые фильмы со Звягинцевым, Кантемиром Балаговым и Годфри Реджио, последним из которых он поделился со Стивеном Содербергом.