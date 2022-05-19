Apple подробно описывает новые функции iPhone, такие как обнаружение дверей и живые аннотации

Обнаружение дверей будет использовать сканер LiDAR и машинное обучение для идентификации дверей и передачи информации об их местоположении, маркировке и многом другом для слепых или слабовидящих пользователей.

Auto Transcript будет расшифровывать то, что люди говорят во время звонков и видео во время использования телефона.

Дублирование экрана Apple Watch предоставит пользователям часов доступ к некоторым специальным возможностям, которые доступны на iPhone, но не на часах.

Пользователи смогут установить, как долго Siri будет ждать, пока вы закончите говорить, прежде чем ответить или выполнить действие.

Добавленные сенсорные жесты предоставят пользователям больше возможностей для управления Apple Watch.

Вы сможете научить свой iPhone распознавать важные звуки, такие как дверной звонок.

В приложении Apple Books представлены новые параметры настройки, позволяющие сделать текст более заметным.

Всемирный день осведомленности о доступности — четверг, поэтому Apple начала его Блог отдела новостей На этой неделе мы объявим о нескольких крупных новых специальных возможностях для iPhone, Apple Watch, iPad и Mac.

Функция Live Captions, вероятно, будет наиболее часто используемой и будет доступна на iPhone, Mac и iPad. Эта функция показывает обновляемые в реальном времени субтитры на основе искусственного интеллекта для речи, поступающей из любого источника звука на телефоне, независимо от того, разговаривает ли пользователь по телефону или звонит по FaceTime, использует видеоконференцсвязь или приложение для социальных сетей, потоковое мультимедийное содержимое или ведет разговор с кто-то рядом с ними».

Текст (размер которого пользователи могут изменить по своему усмотрению) появляется в верхней части экрана и указывает на то, что субъект говорит. Кроме того, пользователи Mac смогут вводить ответы и читать их вслух другим участникам звонка. Live Captions войдет в общедоступную бета-версию на поддерживаемых устройствах («iPhone 11 и новее, модели iPad с процессором A12 Bionic и новее и компьютеры Mac с Apple Silicon») позже в этом году.

Также есть функция обнаружения дверей. К сожалению, он будет работать только на iPhone и iPad с лидарным датчиком (например, на iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro или последних моделях iPad Pro), но кажется полезным для слепых или слабовидящих людей. Он использует камеру iPhone и датчики дополненной реальности, а также машинное обучение, чтобы находить двери и сообщать пользователям вслух, где находится дверь, открыта она или закрыта, как ее можно открыть и что это может быть для письма или наклейки.

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Обнаружение дверей присоединится к обнаружению людей и описаниям фотографий в новом «Режиме обнаружения» для слепых и слабовидящих пользователей в iOS и iPadOS. Однако в сообщении в блоге Apple не упоминается, когда эта функция будет запущена.

Другие дополнения доступности, которые, по словам Apple, очень близки, включают 20 новых языков Voice Over, новые жесты рук на Apple Watch и функцию, которая позволяет игрокам получать помощь от «друга» с другой игровой консолью, не отключаясь от них. Кроме того, есть новые настройки Siri и Apple Books, направленные на расширение доступности для людей с ограниченными возможностями, настройки распознавания голоса и зеркальное отображение экрана Apple Watch на iPhone, что дает пользователям Watch доступ ко многим специальным функциям, доступным на iPhone. iPhone, но не на часах. .

Энтузиасты технологий часто сетуют на то, что смартфоны (и персональные технологии в целом) стали застойными, без многих интересных новых разработок. Но это далеко не так для многих людей с ограниченными возможностями. Google, Apple, а также многие исследователи и стартапы добились значительных успехов, предоставив новые мощные функции доступа к мобильным устройствам.

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