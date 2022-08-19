Обновлено: 9:34 по восточноевропейскому времени, 19 августа 2022 г.

Apple предупреждает об уязвимости в iPhone, iPad и Mac

Связанное видео выше: Apple усложняет перепродажу украденных iPhone ворам Компания Apple выявила серьезные недостатки в системе безопасности устройств iPhone, iPad и Mac, которые могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над этими устройствами. Это не привлекло особого внимания за пределами технических публикаций, а объяснение уязвимости Apple означало, что хакер мог получить «полный административный доступ» к устройству. Это позволит хакерам выдавать себя за владельца устройства, а затем запускать любое программное обеспечение от его имени, говорит Рэйчел Тобак, генеральный директор SocialProof Security.Эксперты по безопасности посоветовали пользователям обновить уязвимые устройства — iPhone6S и более поздние модели; многие модели iPad, в том числе 5-го поколения и новее, все модели iPad Pro и iPad Air 2; и компьютеры Mac под управлением macOS Monterey. Дефект также затрагивает некоторые модели iPod. Apple не упомянула в отчетах, как, где и кем были обнаружены уязвимости. Покрытый. Во всех случаях его цитировал неизвестный исследователь. Коммерческие компании-шпионы, такие как израильская NSO Group, известны тем, что выявляют и используют в своих интересах эти недостатки, используя их в вредоносных программах, которые тайно заражают смартфоны целей, извлекают их содержимое и отслеживают цели в режиме реального времени. Группа .NSO была занесена в черный список Министерством торговли США. Известно, что его шпионское ПО использовалось в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке против журналистов, диссидентов и правозащитников, а исследователь безопасности Уилл Страфах сказал, что не видел никакого технического анализа уязвимостей, которые Apple исправила. Компания ранее признавала наличие подобных серьезных недостатков, и, по оценкам Страфаха, может быть десятки случаев, она указывала, что ей известно об использовании таких уязвимостей.

Видео по ссылке выше: Apple усложняет перепродажу украденных iPhone ворам

Apple выявила серьезные бреши в безопасности iPhone, iPad и Mac, которые потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над этими устройствами.

Apple выпустила два Безопасность Отчеты о проблеме в среду, хотя они не привлекли особого внимания за пределами технических публикаций.

Рэйчел Тобак, генеральный директор SocialProof Security, сказала, что интерпретация уязвимости Apple означает, что хакер может получить «полный административный доступ» к устройству.

Эксперты по безопасности посоветовали пользователям обновить уязвимые устройства — iPhone6S и более поздние модели; многие модели iPad, в том числе 5-го поколения и новее, все модели iPad Pro и iPad Air 2; и компьютеры Mac под управлением macOS Monterey. Дефект также затрагивает некоторые модели iPod.

Apple не упомянула в отчетах, как были обнаружены уязвимости, где и кем. Во всех случаях она цитировала неизвестного исследователя.

Коммерческие компании-шпионы, такие как израильская NSO Group, известны тем, что выявляют и используют в своих интересах эти недостатки, используя их в вредоносных программах, которые тайно заражают смартфоны целей, извлекают их содержимое и отслеживают цели в режиме реального времени.

Группа NSO была занесена в черный список Министерством торговли США. Известно, что его шпионское ПО использовалось в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке против журналистов, диссидентов и правозащитников.

Исследователь безопасности Уилл Стравач сказал, что не видел никакого технического анализа уязвимостей, которые Apple только что исправила. Компания ранее признавала наличие подобных серьезных недостатков, и, по оценкам Страфаха, может быть десятки случаев, она указывала, что ей известно об использовании таких уязвимостей.