Apple прекратила выпуск последнего обновления смайликов в Telegram.

Telegram выпустил новое обновление Frida всего через день после того, как генеральный директор и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что обновление находится в обзоре приложений Apple уже две недели. без объяснения причин. По словам Дорова, в обновлении полно функций, связанных с эмодзи, но одна из них отсутствует, потому что Apple специально потребовала ее удаления.

«После широкого освещения в СМИ моего предыдущего поста Apple вернулась к нам с просьбой сократить ожидаемое обновление Telegram, удалив Telemoji — высококачественные векторные анимационные версии стандартных смайликов», — говорится в сообщении. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале. Пятница. «Это загадочный шаг со стороны Apple, потому что Telemoji добавил бы совершенно новое измерение к статическим смайликам с низким разрешением и значительно обогатил бы свою экосистему».

Вы можете увидеть Telemoji в коротком видео, встроенном в пост Дурова (и я сделал GIF из видео, которым он поделился). Лично я думаю, что Telemoji звучит очень весело — мне нравится, как они добавляют жизни статическим смайликам, с которыми я полностью знаком. Но я думаю, что у Apple была проблема с другой компанией, которая настраивала свой дизайн таким образом, и, возможно, поэтому они попросили Telegram удалить Telemoji из обновления. Apple и Telegram не сразу ответили на запрос о комментариях.

Обновление загружено другими новыми улучшениями смайликов. Пользователи, которые подпишутся на недавно запущенный премиальный сервис Telegram за 4,99 доллара, смогут загружать и использовать собственные смайлики в чатах с друзьями, а Telegram предлагает 10 пользовательских пакетов с более чем 500 смайликами для начала. Бесплатные пользователи смогут видеть и использовать любые анимированные смайлики в своих сохраненных сообщениях.

Telegram также обновил панель стикеров на iOS, создав отдельные вкладки для наклеек, GIF-файлов и смайликов, как то, с чем вы, возможно, знакомы в Telegram на Android, на рабочем столе или в Интернете. Вы можете прочитать полный список обновлений В сообщении в блоге Telegram.

На подходе еще улучшения. Через «несколько недель» Telegram позволит пользователям добавлять любые собственные смайлики в ответ на сообщение. Доров говоритХотя для начала это будет только функция Premium. Я придерживаюсь мнения, что смайлики реагируют Она на самом деле хороша — Чем больше способов использовать эмодзи, тем лучше.