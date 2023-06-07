Apple приобретает стартап AR Headset, ответственный за Mario Kart: Bowser Challenge

Вчера технологический гигант Apple анонсировал свои новые наушники «Vision Pro», а теперь в новостях по теме говорится о приобретении стартапа AR Mira. Это команда из Лос-Анджелеса, разработавшая технологию наушников, представленную в Super Nintendo World. Марио Карт: Вызов картингу.

Как сообщает The Verge, об этом сообщается в Instagram-аккаунте генерального директора Mira. Сайт также связался с Apple и получил следующее подтверждение:

«Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы».

Хотя неясно, что именно Apple запланировала для компании, Mira кажется вполне способной, исходя из ее прошлой истории. Ранее она работала по военным контрактам, предоставляя «масштабируемые аппаратные и программные решения с дополненной реальностью… расширяя возможности передовых сотрудников средствами связи и информации».

Путешествие Марио Карт в Super Nintendo World объединило реальный и виртуальный миры, а гарнитура отображает персонажей и предметы по ходу путешествия. Вы можете увидеть это в действии ниже.

«Готовы ли вы испытать Mario Kart, как никогда раньше? Наденьте специальные очки и сразитесь с Team Bowser на знаменитых трассах Mario Kart вместе с Марио, Луиджи и принцессой Пич. Собирайте монеты и бросайте ракушки, чтобы выиграть Золотой Кубок в первой в мире интерактивной игре Mario Kart с новейшими технологиями в SUPER NINTENDO WORLD™.

участие в Нинтендо Лайв на

Вам уже посчастливилось покататься на Mario Kart в Super Nintendo World? Комментарий ниже.