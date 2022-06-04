Apple рассматривает гарнитуру виртуальной реальности как следующую большую вещь

Разработка Apple контента виртуальной реальности и программных инструментов имеет основополагающее значение для создания впечатлений, которые придают наушникам будущую цель. Его последний крупный новый продукт, Apple Watch, был выпущен с примерно 3000 приложений, но из-за этого с трудом загружался. Технические обозреватели сказали, что немногие из этих приложений были полезными.. Аналогичные недостатки были обнаружены Очки виртуальной реальности Meta Questчьи продажи в прошлом году превысили 10 миллионов, потому что многие рассматривают его как игровое устройство.

От оригинального Macintosh до iPad Apple стремилась к продуктам, которые привлекают широкий круг потенциальных клиентов и имеют множество применений. В прошлом году было продано около 240 миллионов iPhone, что составляет примерно половину от общего объема продаж в 366 миллиардов долларов. Аналитики говорят, что для того, чтобы сделать гарнитуру стоящей, вам потребуются утилиты, выходящие за рамки нишевых видеоигр.

Генеральный директор Apple Тим Кук много лет говорил о потенциале дополненной реальности. В 2016 году он сказал инвесторам, что компания вкладывает в него значительные средства, и считает это «прекрасной возможностью для бизнеса». Примерно в то же время несколько сотрудников в кампусе Apple читали «Первому игроку приготовиться», футуристический роман о виртуальной реальности, и обсуждали возможности создания собственного мира смешанной реальности Apple.

Apple наняла Майка Роквелла, инженера из Dolby Technologies, и поручила ему возглавить работу. Два человека, знакомые с проектом, сказали, что его ранние попытки создать продукт с дополненной реальностью зашли в тупик из-за плохой вычислительной мощности. Эти люди сказали, что постоянные проблемы с зарядом батареи вынудили Apple отложить выпуск до следующего года.

Инициатива дополненной реальности вызвала разногласия в Apple. По крайней мере, два члена группы промышленного дизайна заявили, что покинули компанию отчасти из-за опасений по поводу разработки продукта, который может изменить то, как люди взаимодействуют друг с другом. Такая чувствительность возросла внутри компании на фоне Общественность все больше беспокоит время, которое дети проводят перед экранами..

С г-ном Роквеллом во главе компании, продукт будет одним из первых, выпущенных Apple под руководством ее инженерной команды, а не соучредителя Стива Джобса, который умер в 2011 году, и ее бывшего главного дизайнера, Джони Айв, покинувший компанию в 2019 году.. Г-н Ив и его дизайнеры руководили проектом Apple Watch, которые определили, как они выглядят, как они работают и как они будут продаваться.

Программирование г-на Фавро показывает, как Apple пытается отличить свой продукт от Meta. Это также показывает, как компания извлекает выгоду из отношений, которые у нее сложились в Голливуде с момента запуска Apple TV+ в 2019 году.