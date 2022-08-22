Apple расширяет возможности самостоятельного ремонта ноутбуков Mac

Apple объявляет, что с завтрашнего дня будет доступен самостоятельный ремонт ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro с семейством чипов M1, предоставляя оригинальные руководства по ремонту Apple, детали и инструменты через Apple. Ремонтная мастерская самообслуживания . Исправление самообслуживания для iPhone было запущено ранее в этом году, и программа будет расширена на другие страны, начиная с Европы, а также на дополнительные модели Mac позже в этом году.

Самостоятельный ремонт MacBook Air и MacBook Pro предлагает более дюжины различных типов ремонта для каждой модели, включая ремонт экрана, верхнего корпуса с аккумулятором и трекпада. Клиенты, знакомые со сложностями ремонта электронного оборудования, смогут выполнить ремонт этих ноутбуков Mac, имея доступ ко многим из тех же деталей и инструментов, которые доступны в магазинах Apple Store и у авторизованных поставщиков услуг Apple.

Чтобы начать процесс самостоятельного ремонта, клиент сначала ознакомится с руководством по ремонту продукта, который он хочет отремонтировать, посетив support.apple.com/self-service-repair . Затем они могут посетить магазин самообслуживания Apple и заказать необходимые детали и инструменты.

Каждая оригинальная деталь Apple для каждого продукта разработана и изготовлена, а также проходит всесторонние испытания для обеспечения высочайшего уровня качества, безопасности и надежности. Клиенты могут отправлять замененные детали обратно в Apple для восстановления и переработки, и во многих случаях таким образом получают компенсацию за свою покупку.

Разработанные для обеспечения наилучшего ремонта продуктов Apple, инструменты Apple Tools созданы для того, чтобы выдерживать суровые условия профессионального крупномасштабного ремонта, где безопасность и надежность имеют первостепенное значение. Apple будет предлагать наборы для аренды за 49 долларов, поэтому клиенты, которые не хотят покупать инструменты для разового ремонта, по-прежнему могут получить доступ к этим профессиональным инструментам для ремонта. Покупатели будут иметь доступ к набору в течение недели, и он будет доставлен бесплатно.

Самостоятельный ремонт является частью усилий Apple по расширению доступа к ремонту. Для подавляющего большинства клиентов, у которых нет опыта ремонта электронных устройств, посещение профессионального поставщика услуг по ремонту с сертифицированными техническими специалистами, использующими оригинальные детали Apple, является самым безопасным и надежным способом ремонта.

За последние три года Apple почти удвоила количество сервисных центров с доступом к оригинальным запчастям, инструментам и обучению Apple, в том числе от более чем 3500 независимых поставщиков услуг по ремонту. Глобальная сеть из более чем 5000 авторизованных поставщиков услуг Apple поддерживает более 100 000 активных технических специалистов. В результате в Соединенных Штатах восемь из 10 клиентов Apple находятся в пределах 20 минут от авторизованного поставщика услуг.