Apple расширяет программу ремонта подсветки для 13-дюймового MacBook Pro

Apple на этой неделе расширила свой ассортимент по всему миру Программа обслуживания подсветки для MacBook Pro 13 дюймов-Разрешить покрытие соответствующих требованиям ноутбуков на срок до пяти лет после первоначальной даты покупки или до трех лет после даты начала программы, в зависимости от того, какой срок больше. Предыдущее сокращение произошло через четыре года после первоначальной даты покупки.



Apple запустила программу 21 мая 2019 г. После определения того, что «очень небольшой процент» 13-дюймовых MacBook Pro, проданных в период с октября 2016 года по февраль 2018 года, может отображать вертикальные яркие области в нижней части экрана или подсветка полностью перестает работать. Соответствующие модели включают MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., 2 Thunderbolt 3) и MacBook Pro (13 дюймов, 2016 г., Four Thunderbolt 3).

Чтобы определить модель своего Mac, щелкните логотип Apple в верхнем левом углу экрана и выберите в меню «Об этом Mac». В настоящее время Apple не распространяла программу на другие модели MacBook.

Apple или авторизованный поставщик услуг Apple бесплатно заменит дисплей на 13-дюймовых MacBook Pro. Чтобы начать процесс ремонта, посетите //www.everydayhealth.com. Получите страницу поддержки на сайте Apple. Если вы считаете, что эта проблема затронула ваш MacBook Pro, и вы заплатили за ремонт экрана, вы можете связаться с Apple по поводу возможного возмещения средств.

В 2019 году ремонтный сайт iFixit сообщил, что проблемы с подсветкой вызваны гибким микрокабелем, который может изнашиваться и ломаться после частого открытия и закрытия экрана на затронутых моделях 13-дюймовых MacBook Pro от Apple. Увеличьте длину гибкого кабеля на 2 мм. На моделях 2018 года, которые, похоже, устранили проблему.