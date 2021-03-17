Apple соглашается разрешить россиянам предустановить нативные приложения на iPhone

Отправлено в 17:12 по восточноевропейскому времени, 16 марта 2021 г.

Совершив беспрецедентный шаг, Apple Inc. Возможность установки приложений от российских разработчиков на устройства, которые продают его в стране.

Apple заявила во вторник, что начиная с 1 апреля, когда пользователи в России покупают новый iPhone, iPad или Mac, во время установки им будет предложено перейти на новую страницу в App Store для загрузки российского программного обеспечения. Правительство России предлагает, какие приложения появятся, но Apple будет отображать только те приложения, которые соответствуют рекомендациям компании по проверке App Store.

Купить фото Совершив беспрецедентный шаг, Apple Inc. Возможность установки приложений от российских разработчиков на устройства, которые продают его в стране. (Изображение: Detroit News)

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Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, заявил, что вносит изменения в соответствии с местными правилами. В следующем месяце в России вступит в силу новый закон о защите прав потребителей, который требует предварительной установки российской программы. Закон был подписан в 2019 году отчасти для того, чтобы помочь местным разработчикам лучше конкурировать.

Это будет первый раз, когда Apple предложит пользователям возможность устанавливать стороннее программное обеспечение на свои устройства после установки. В предыдущих обновлениях своей мобильной операционной системы Apple добавляла специфические для страны функции, такие как дополнительные виды карт в Китае, но избегала предустановок других популярных приложений, таких как приложения операторов беспроводной связи, на устройствах Android.

Установка российского программного обеспечения на локальные машины не является обязательной, но в последние годы правительство ограничило возможность граждан конфиденциально общаться на своих устройствах. В последние годы российские власти запретили приложение для обмена личными сообщениями Telegram, а правительство обвиняют в шпионаже за гражданами. Apple заявила, что использует надежное шифрование и не хранит коды доступа пользователей.

В 2019 году Apple подверглась критике за обновление приложения Карты в России, в котором Крым был частью России, а не Украины. Это произошло через несколько месяцев после того, как российское правительство заставило операторов картографических служб изменить классификацию Крыма.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.detroitnews.com/story/business/2021/03/16/apple-agrees-let-russians-pre-install-local-apps-iphones/4723683001/