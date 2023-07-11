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Apple удаляет быстрые обновления безопасности iOS 16.5.1 и macOS 13.4.1 из-за ошибки Safari

11 июля, 2023
Artem Sokolov

Ранее сегодня Apple выпустила новые обновления Rapid Security Response для пользователей iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 и macOS Ventura 13.4.1, но Apple закрыла программу, вероятно, из-за проблемы, из-за которой некоторые веб-сайты не работали после RSR. установлен.


На основании отчетов На Слухи о Маке форумыFacebook, Instagram, WhatsApp, Zoom и другие веб-сайты начали предупреждать о том, что они не поддерживаются в браузере Safari после быстрых обновлений системы безопасности.

Обновления Rapid Security Response для iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 и ‌macOS Ventura‌ 13.4.1 устраняют уязвимость WebKit, которая, по словам Apple, могла активно использоваться. К сожалению, похоже, что обновления Изменить пользовательский агент Safari включить (а), который приводит к сбою некоторых веб-сайтов.

Apple, скорее всего, повторно выпустит RSR, когда проблема будет решена.

Те, кто уже установил обновление, могут понизить версию своей iOS, перейдя в «Настройки»> «Основные»> «О программе» и нажав на версию iOS. Оттуда нажмите «Удалить обновление безопасности». На Mac обновления можно удалить, следуя инструкции.

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