Apple услышала вашу жалобу на изменение значка процента заряда батареи в iOS 16

С тех пор, как мир впервые посмотрел на это iOS 16Повторно представлен Индикатор процента заряда батареи В начале прошлого месяца люди высказали резкое мнение об иконе. Многие, в том числе Engadget Заместитель редактора Черлинн ЛоуОна считала, что Apple могла бы справиться с этим лучше. В текущей итерации значок остается постоянным — показывает только процент — до тех пор, пока батарея iPhone не разрядится менее чем на 20 процентов своей емкости. Это конструктивное решение делает индикатор менее полезным, чем должен быть, потому что в большинстве случаев вам нужно внимательно присмотреться, чтобы увидеть, сколько заряда батареи осталось.

К счастью, Apple работает над улучшенной версией кода. Ранее сегодня компания выпустила вторую бета-версию iOS 16.1 (через Слухи о Маке). Среди прочего, обновление вводит настройку индикатора процента заряда батареи. Теперь вместо того, чтобы значок становился красным только тогда, когда заряд батареи вашего iPhone падает ниже 20 процентов, он будет постепенно разряжаться вместе с вашей батареей. Это небольшое изменение, но оно повышает удобство использования.

Вторая пробная версия также включает настройку экрана блокировки. Когда вы подключаете телефон для его зарядки, индикатор процента заряда батареи ненадолго появляется над временем, возвращая функцию из iOS 15. На iPhone 14 Pro вы также увидите, что он появляется внутри. динамический остров. У следующей версии iOS 16 пока нет даты выхода. Мы также отметим здесь, что Apple может внести дополнительные изменения в некоторые изменения во второй бета-версии.