Apple устранила проблему с отключением электроэнергии, затрагивающую iMessage, Apple Music, App Store и другие сервисы.

Несколько сервисов Apple были отключены в течение большей части дня понедельника.

Сервисы с подтвержденными проблемами, согласно Страница состояния системы Apple, включая iMessage, некоторые сервисы Apple Maps, iCloud Mail, iCloud Keychain, App Store, Apple Music, Apple TV Plus и подкасты. Но после 15:45 по восточному времени или около того каждая служба снова получает зеленый свет и сообщает, что проблемы решены. Apple не ответила на просьбу прокомментировать, что может произойти.

Сообщения о проблемах поступили в Downdetector вскоре после 12:00 по восточноевропейскому времени, хотя количество сообщений, по-видимому, уменьшилось за несколько часов, прошедших с момента первого сообщения о сбоях. край У сотрудников были спорадические проблемы с iMessage и другими основными сервисами, хотя проблемы не затрагивали всех в равной степени.

Блумберг Марк Горман Я также упомянул Что корпоративная и розничная системы Apple также не работают — что, Судя по этому твитупохоже, означает, что некоторым сотрудникам Apple Store приходилось выполнять свою работу на бумаге.

В сабреддите r/sysadmin некоторые сообщили, что им не удалось войти в систему. Портал бизнес-менеджера Apple. а Твит от WhatsAppBetaInfo Выяснилось, что проблемы затрагивали даже другие приложения (например, попытка резервного копирования истории чата в iCloud).

Мы сделали несколько снимков экрана со списком высококлассных сервисов, которые, по словам Apple, затронуты, в галерее ниже:



дисплей сетки









яблоки Статусная страница для разработчиков В какой-то момент он был довольно низким, хотя сейчас он показывает ряд прерываний. Это также изменилось, когда прошел полдень.



дисплей сетки









Обновление 21 марта в 15:04 по восточному времени: Обновлено новой информацией со страницы состояния Apple.

Обновление 21 марта в 15:57 по восточному времени: Обновлено новой информацией со страницы состояния Apple.