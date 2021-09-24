Apple, у которой будет график подачи судебных исков на Epic, запретит Fortnite на iOS

Через несколько недель после эпопеи Явная «победа» над Apple в Эпические игры против Apple В этом случае Apple выпустила письмо, в котором отклонила запрос Epic о возврате лицензионного соглашения разработчика до тех пор, пока не будут исчерпаны все юридические возможности. Это фактически запрещено Это электронная игра И любое другое программное обеспечение от производителя игр вернулось в Apple App Store уже много лет.

Первоначальная победа Epic была присуждена, когда 10 сентября Окружной суд Северной Калифорнии США издал судебный запрет, обязывающий Apple открыть для всех разработчиков возможности оплаты в игре. В то время судебный запрет был моральной победой Epic – он позволил разработчику сохранить внутриигровые платежные системы в режиме free-to-play. Это электронная игра в неизменном виде, при этом избегая 30-процентной комиссии Apple, которая ранее покрывала все транзакции в приложениях.

Но теперь судьба Epic резко изменилась.

В письме, отправленном 21 сентября юрисконсульту Epic, юристы Apple заявили, что компания отказалась восстановить учетную запись Epic до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение, не подлежащее обжалованию. Генеральный директор Epic Тим Суини раскрывает решение Apple в сериале Твиты Отправлено 22 сентября. Суини утверждает, что процесс апелляции по делу может занять до пяти лет.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс заявила в своем постановлении, что отзыв Apple лицензии разработчика Epic, необходимой для разработки и распространения игр в App Store, был «действительным, законным и подлежащим исполнению». Это оставляет решение вернуть Epic в App Store за Apple.

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Команда юристов Apple также процитировала предполагаемое «дублирующее» поведение Epic. Apple ссылается на шаг, который вызвал проблему – Epic добавила код в версию iOS. Это электронная игра Это позволяет пользователям приобретать товары напрямую у компании.

В письме говорилось о твитнуть Суини написал ранее в этом месяце. В своем твите Суини сказал, что он «не променял бы альтернативную платежную систему, чтобы получить ее. Это электронная игра Вернемся к iOS. “Суини Она сказала Его слова были вырваны из контекста.

О каких «заявлениях» идет речь? Все цитаты Apple – сфабрикованные цитаты, в которых говорится, что я сказал Epic “[w]не могу торговать [an alternative payment system] У нас есть возможность вернуть Fortnite на iOS. “ Что ты на самом деле сказал?https://t.co/fedkyNm3RV – Тим Суини (@TimSweeneyEpic) 22 сентября 2021 г.

Суини Твитнуть электронное письмо 16 сентября он написал юрисконсульту Apple, объяснив, что, пока Epic обжаловала решение суда, разработчик выплатил Apple 6 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, требуемого в соответствии с постановлением от 10 сентября. Он сказал, что его компания отключила серверное программное обеспечение, необходимое для внутриигровых платежей игрокам, которые все еще владеют им. Это электронная игра установлены на их устройствах iOS. он тоже утверждал, что Apple солгала о своем намерении сотрудничать с Epic, чтобы вернуть разработчика в App Store.

«Apple солгала», – сказал Суини. Apple провела год, говоря миру, суду и прессе, что они «приветствуют Epic снова в App Store, если они согласятся играть по тем же правилам, что и все остальные». «Epic согласилась, и теперь Apple отказалась от очередного злоупотребления своей монопольной властью над миллиардом пользователей».

Хотя решение от 10 сентября было в пользу Apple, компания не получила всего, чего добивалась в своей правовой защите. Судья Гонсалес Роджерс дал Apple победу, постановив, что она не нарушает антимонопольное законодательство, даже несмотря на то, что компания потеряла возможность препятствовать разработчикам включать и рекламировать системы оплаты покупки приложений в игре. Это решение может иметь более серьезные последствия для Apple, чем для других производителей игр или поставщиков услуг подписки в будущем.