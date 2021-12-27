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Apple якобы готовит iPhone без слота для SIM-карты к сентябрю 2022 года

27 декабря, 2021
Artem Sokolov

Ранее на этой неделе на бразильском сайте появился слух. Блог делать iPhone требовать это Модели iPhone 15 Pro могут не иметь физического слота для SIM-карты По крайней мере, в некоторых странах и регионах, но перемены могут произойти раньше.

Фотография: iFixit

Сообщить о неизвестном гиде Слухи о Mac Apple посоветовала основным операторам связи США подготовиться к выпуску смартфонов с поддержкой только eSIM к сентябрю 2022 года. В руководстве был опубликован, казалось бы, законный документ, определяющий временные рамки этой инициативы, хотя в документе конкретно не упоминаются Apple или iPhone.

В рамках перехода некоторые операторы связи в США якобы начнут предлагать избранные модели iPhone 13 без нано-SIM-карты в коробке во втором квартале 2022 года. SIM-карта находится в коробке, где пользователи обычно могут активировать тарифный план сотовой связи через eSIM с помощью включите iPhone, подключитесь к сети Wi-Fi и следуйте инструкциям на экране.

Учитывая предполагаемый крайний срок в сентябре 2022 года, Apple, скорее всего, удалит физический слот для SIM-карты, начиная с некоторых моделей iPhone 14, а не с некоторых моделей iPhone 15, как первоначально ходили слухи, но на данный момент ничто не является окончательным.

ESIM — это цифровая SIM-карта, которая позволяет пользователям активировать тарифный план сотовой связи, не используя нано-SIM. Следует отметить, что услуга eSIM доступна не во всех странах, поэтому iPhone со слотом для SIM-карты все еще могут быть доступны на некоторых рынках. Однако принятие быстро расширяется, с Более 100 операторов связи предлагают услуги eSIM по всему миру И другие планируют развернуть поддержку в 2022 году, в том числе Трое в Великобритании И Vodafone в Новой Зеландии.

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модели iPhone 13 уже Поддержка нескольких профилей eSIM, позволяя пользователям подписываться в цифровом виде на несколько тарифных планов сотовой связи и переключаться между ними, и эта функция может проложить путь к удалению слота для SIM-карты в некоторых странах.

После того, как бывший главный дизайнер Apple Джони Айв представил iPhone как «единую стеклянную панель», удаление слота для SIM-карты стало бы еще одним шагом на пути к бесшовному дизайну и повышению водонепроницаемости. Удаление слота также освободит ценное внутреннее пространство в iPhone — важна каждая деталь.

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