Apple якобы готовит iPhone без слота для SIM-карты к сентябрю 2022 года

Ранее на этой неделе на бразильском сайте появился слух. Блог делать iPhone требовать это Модели iPhone 15 Pro могут не иметь физического слота для SIM-карты По крайней мере, в некоторых странах и регионах, но перемены могут произойти раньше.

Фотография: iFixit

Сообщить о неизвестном гиде Слухи о Mac Apple посоветовала основным операторам связи США подготовиться к выпуску смартфонов с поддержкой только eSIM к сентябрю 2022 года. В руководстве был опубликован, казалось бы, законный документ, определяющий временные рамки этой инициативы, хотя в документе конкретно не упоминаются Apple или iPhone.

В рамках перехода некоторые операторы связи в США якобы начнут предлагать избранные модели iPhone 13 без нано-SIM-карты в коробке во втором квартале 2022 года. SIM-карта находится в коробке, где пользователи обычно могут активировать тарифный план сотовой связи через eSIM с помощью включите iPhone, подключитесь к сети Wi-Fi и следуйте инструкциям на экране.

Учитывая предполагаемый крайний срок в сентябре 2022 года, Apple, скорее всего, удалит физический слот для SIM-карты, начиная с некоторых моделей iPhone 14, а не с некоторых моделей iPhone 15, как первоначально ходили слухи, но на данный момент ничто не является окончательным.

ESIM — это цифровая SIM-карта, которая позволяет пользователям активировать тарифный план сотовой связи, не используя нано-SIM. Следует отметить, что услуга eSIM доступна не во всех странах, поэтому iPhone со слотом для SIM-карты все еще могут быть доступны на некоторых рынках. Однако принятие быстро расширяется, с Более 100 операторов связи предлагают услуги eSIM по всему миру И другие планируют развернуть поддержку в 2022 году, в том числе Трое в Великобритании И Vodafone в Новой Зеландии.

модели iPhone 13 уже Поддержка нескольких профилей eSIM, позволяя пользователям подписываться в цифровом виде на несколько тарифных планов сотовой связи и переключаться между ними, и эта функция может проложить путь к удалению слота для SIM-карты в некоторых странах.

После того, как бывший главный дизайнер Apple Джони Айв представил iPhone как «единую стеклянную панель», удаление слота для SIM-карты стало бы еще одним шагом на пути к бесшовному дизайну и повышению водонепроницаемости. Удаление слота также освободит ценное внутреннее пространство в iPhone — важна каждая деталь.