Apple AirTags доступны с редкой скидкой

День памяти не за горами, и если вы планируете путешествовать, сегодняшняя сделка по AirTags от Apple прибыла как раз вовремя. Теперь вы можете купить один AirTag За 25 долларов (скидка 4 доллара) в Амазонка И лучшая покупка, что является самой низкой ценой, которую мы видели в этом году. Если вы хотите приобрести набор для всей семьи, вы также можете приобрести набор из четырех штук за 89,99 долларов США (скидка 10 долларов США) у АмазонкаИ ВолмартИ лучшая покупка. даже лучше? Если вы сделаете заказ в Walmart или Amazon в ближайшие несколько часов, вы все равно сможете получить набор ко Дню матери.

Apple Ultra Wideband Bluetooth Tracker может помочь вам следить за всем, от ключей до сумок, что позволяет легко найти ваши вещи, если они потеряются. Трекер местоположения также имеет другие замечательные преимущества, такие как защита от воды и пыли IP67 и сменные батареи. Просто имейте в виду, что в нем нет встроенного отверстия для темляка, поэтому вам понадобится дополнительный аксессуар, такой как петля AirTag Loop, чтобы прикрепить его к ключам и другим предметам. Прочтите наш обзор.

Apple AirTags может помочь вам найти потерянные вещи, используя их технологию UWB. Вы получите лучшую совместимость с iPhone, хотя Apple выпустила приложение для Android, чтобы определить местоположение AirTag, если кто-то, кажется, следует за вами.

Apple AirTags может помочь вам найти потерянные вещи, используя их технологию UWB. Вы получите лучшую совместимость с iPhone, хотя Apple выпустила приложение для Android, чтобы определить местоположение AirTag, если кто-то, кажется, следует за вами.

После долгих лет ожидания, Легенда о Зельде: Слезы Королевства Наконец-то на Nintendo Switch. И как будто самый ожидаемый выпуск игры года не был достаточно захватывающим, вы также можете сэкономить немного денег, если оформите подписку на Nintendo Switch Online. READ Новое «организационное изменение» Raven распускает членов профсоюза

Как мы писали ранее, вы все еще можете купить Купон на игру Nintendo Switch Что за $ 99,98 позволит вам приобрести две игры, представленные в этом списке игр. Оно включает Слезы Королевства Рядом Взвод 3И Advance Wars 1 + 2: Новый учебный лагерьИ предстоящие названия, такие как Пикмин 4. По сути, это означает, что вы будете платить 49,99 долларов за игру, что сэкономит вам больше денег, если вы все равно планируете покупать вторую игру.

Моя коллега Эш Пэриш только что опубликовала полный обзор последних новостей. Зельда Название полностью можно прочитать здесь. Короче говоря, он очень похож по сюжету на своего предшественника, Дыхание дикой природыИ Но с забавным новым оружием, способностями и функциями. По общему признанию, мы не чувствовали, что это вызывало такое же чувство благоговения, как Дикое дыхание Но не слишком разочаровывайтесь — играть в нее по-прежнему одно удовольствие. Прочтите наш обзор.

Подписчики Nintendo Switch Online могут приобрести цифровой ваучер, чтобы использовать его в двух соответствующих играх. После покупки у вас есть 12 месяцев, чтобы использовать каждый отдельный ваучер. У вас может быть до восьми активных купонов, хотя вы должны сохранить подписку Switch Online, пока не активируете их.

Говоря о последних выпусках, Google только что выпустила свой последний телефон среднего класса, который пиксель 7а. К счастью, если вы надеетесь получить ранний стимул, Google В настоящее время предлагается кредит в размере 100 долларов США на пару Pixel Buds и бесплатный Case-Mate (стоимостью 25 долларов США) при покупке этого бюджетного телефона Android по его обычной цене 499 долларов США. розничные продавцы, как лучшая покупка И Амазонкатем временем они предлагают подарочную карту на 50 долларов США с вашей покупкой. READ Xbox Game Pass от Nier Automata - лучшая версия, чем то, что можно найти в Steam

7A стоит на 50 долларов больше, чем Pixel 6A, который он заменяет, но эти дополнительные деньги дают вам несколько приятных обновлений, включая беспроводную зарядку, более быстрый экран с частотой 90 Гц для более плавной прокрутки и более совершенную настройку с двумя камерами. Он также не экономит на процессоре, так как заимствует Tensor G2 у флагманских Pixel 7 и 7 Pro. Это лучший Pixel среднего класса, поэтому, за исключением случайных неожиданных сбоев, которые преследуют телефоны Pixel, стоит воспользоваться этими предложениями для первых пользователей, пока вы еще можете. Прочтите наш обзор.

$ 499 Pixel 7A — новейший телефон среднего класса от Google серии A. Он предлагает несколько больше функций, чем аналогичный флагман Google, но имеет более низкую цену и 6,1-дюймовый экран меньшего размера.

Если вы ищете пару беспроводных наушников, которые помогут вам заглушить мир, чтобы вы могли лучше сосредоточиться на текущей задаче (или просто слушать T-Swift), это место для вас. Наушники Bose QuietComfort II Продается за 249 долларов (скидка 50 долларов). АмазонкаИ лучшая покупкаИ Напрямую от Бозе.

Короче говоря, наушники QC Earbuds обеспечивают надежную работу, отличное качество звука и самое мощное шумоподавление на рынке. Кроме того, у него есть отличный режим прозрачности, когда вы на самом деле это делаете. Делать Вы хотите впустить немного шума. К сожалению, они не поддерживают беспроводную зарядку, но это отличная пара наушников, которые заставят вас замолчать, как никакие другие. Прочтите наш обзор.

Несколько предложений, чтобы встретить выходные с