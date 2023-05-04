Apple Arcade добавляет еще 20 игр, в том числе эксклюзивную совместную игру TMNT.

Apple пополнила игровую библиотеку Apple Arcade двадцатью новыми и классическими играми. в пределах плагины — это эксклюзивная кооперативная игра, посвященная черепашкам-ниндзя. в Судьба TMNT MaverickВ этой игре вы и некоторые союзники сможете пробиться через группу врагов, пока вы ищете Сплинтера, который пропал без вести.

Это захватывающий roguelike, поэтому каждый раз, когда вы играете, он будет другим. Вы сможете сочетать атаки черепах со случайными бонусами и получать помощь от таких друзей, как Эйприл О’Нил и Кейси Джонс. Стоит отметить Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера, Старомодный beat-em-up, появившийся в прошлом году, также доступен на мобильных устройствах, хотя вам понадобится подписка Netflix, чтобы играть в него на iOS или Android.

Также новый какая машина? последний адрес из Что такое гольф? И какая летучая мышь? Трехполосная студия. На этот раз вы будете управлять автомобилем и участвовать в гонках. Если вы играли в предыдущие игры Triband, вы знаете, что вас ожидают глупые (и, возможно, даже веселые) повороты. Во-первых, у машины есть ноги.

Apple добавила в Arcade несколько игр Disney, в том числе слова с друзьями-стиль Дисней Создатель книг с 3D наклейками Дисней + Мир раскрасок Игра-головоломка «три в ряд» Диснеевский взрыв +. В других местах подписчики Apple Arcade теперь могут получить доступ к 4K-версии игры. СуществованиеСвободный от рекламы Снейк.ио И симулятор фермы 20.

С сегодняшнего дня подписчикам Apple Arcade бесплатно доступны и другие инди-игры, в том числе хиты. Лимбо Мощная платформа, основанная на физике преодолеть это. Кроме того, вы сможете ознакомиться Октодад: самый отцовский улов Очаровательные маленькие лошадки Погснакс Это также появится на iOS этим летом.

В Apple Arcade более 200 игр. Тем не менее, это достаточное расширение библиотеки. Между тем, Netflix недавно заявила, что в этом году планирует добавить в свой каталог мобильных игр еще 40 наименований, в том числе Оксенфри II: Пропавшие сигналы.

Все продукты, рекомендованные Engadget, выбираются нашей редакцией независимо от материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получить партнерскую комиссию. Все цены актуальны на момент публикации.