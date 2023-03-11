Apple, Atari и Commodore, о боже! Исследуйте логово роскошных домашних компьютеров — Ars Technica

В мире, где миллионы людей носят суперкомпьютер 90-х в карманахЗабавно вернуться к технологиям того времени, когда 1-мегагерцовая машина на рабочем столе была огромным скачком вперед. Недавно коллекционер по имени Брайан Грин Похвастайтесь своей старой компьютерной коллекцией в Твиттере, и мы подумали, что было бы забавно спросить его, почему и как организовать свою домашнюю компьютерную лабораторию.

Днем Грин работает старшим системным инженером в Арканзасе. Но в свободное время «Ледокол» (как его часто называют в Интернете) сосредотачивает свою страсть на старинном компьютерном стеке, который он собирал десятилетиями, и на системе доски объявлений (BBS) под названием «Particles», которую он использует с 1992 года. .

Интерес Грина к компьютерам восходит к 1980 году, когда он впервые использовал Apple II+ в начальной школе. «Моя старшая сестра принесла домой бумажную копию базовой программы, над которой она работала, и я был впечатлен тем, что она может сказать компьютеру, что делать, используя что-то вроде английского», — вспоминает Грин. «Как только я понял, что можно программировать игры, я зацепился».

Общий план комнаты показывает установку, включающую несколько рабочих станций, где Брайан Грин или его посетители могут использовать свои классические машины.

Стену украшает коллекция старинных машин размером 4×3 с многочисленными изображениями машин от Atari, Tandy и Commodore. В промежутках Грин украсил стену иллюстрациями, относящимися к старым компьютерам и игровым приставкам.

Редко можно увидеть Commodore CD32 и CDTV вместе в одном месте, а тем более друг над другом, как в правом нижнем углу этого изображения.

Крупный план полок и картин, украшающих стену. Редкий Commodore B128 находится на нижней полке ближе к середине изображения.

Здесь мы видим любимый Apple III Грина, который он искал больше всех своих устройств. А также Mac SE и Apple IIgs.

Эти шторы связывают комнату воедино. Невозможно не задаться вопросом, какие древние сокровища таятся в сокровищнице.

С этого ракурса мы видим Commodore CBM 8032, Commodore 16 и фрагмент IBM PCjr слева. Взгляните на этот старый красный телефон в стиле 80-х.

Вот более пристальный взгляд на Apple IIc Plus, редкую версию Apple IIc, которая использовала 3,5-дюймовые планшеты.

Рядом со старинными витринами 1980-х годов Грин установил полку с Amiga 500, Amiga 3000 и двумя компьютерами Amiga 600.

Несмотря на первые знакомства с Apple II, Commodore 64 1982 года действительно покорил его сердце. Как первый компьютер с дисководом, он стоил дорого для ребенка, поэтому он провел все лето, копя деньги на бумажный способ купить его. «У большинства моих друзей в то время были такие», — говорит он.

Сегодня линейка старинных компьютеров Грина включает в себя самые разные машины, даже самые редкие из них. Коммодор B128-80 с 1982 года. По словам Грина, как часть неудачной серии компьютеров Commodore B, модель едва успела выйти за дверь, прежде чем вытащить вилку из розетки. «Среди B-серии это самая распространенная модель, выпущено около 10 000 экземпляров, — говорит Грин. «В то время как у других супермоделей было всего несколько сотен».

Мы спросили его о компьютере, который было трудно отследить, и он указал на злосчастный Яблоко IIIкоторую Apple запустила в 1980 году как продолжение своего более известного предшественника с точки зрения бизнеса: «Возможно, я искал более высокий Apple III. Большинство компьютеров можно приобрести, если вы готовы потратить деньги на eBay, но это не так весело, как собирать что-то на Шоу или барахолке Apple III наконец-то нашел работника Фестиваль винтажных компьютеров Среднего Запада Хорошо оцененный и гордо показанный.

Создал собственную компьютерную лабораторию

Брайан Грин любит любительское радио (KF5MDY) не меньше, чем BBS и старые компьютеры, так что это видное место в его компьютерной лаборатории — рядом с Apple III.

Радиолюбительская установка рядом с современным компьютером, постер Ferrari F40 и баннер с принтером на тракторе дополняют качество «пещеры человека» компьютерной лаборатории.

Книжная полка Брайана Грина забита многочисленными выпусками журнала Retro Gamer, старыми компьютерными журналами, упакованным программным обеспечением и многим другим. Можете определить версию OS/2?

Стопка консолей Nintendo GameCube и Nintendo DS стоит на книжной полке, заполненной классическим компьютерным оборудованием.

Из этих фотографий становится ясно, что домашняя компьютерная лаборатория Грина — это упражнение в технологической ностальгии на уровне оружия. Его цель — воссоздать компьютерный опыт 1980-х годов, когда он рос, читая такие журналы, как Family Computing.

«Каждый месяц объявлялся или тестировался новый компьютер, — говорит он. «В то время я был ребенком и не мог позволить себе ни один из этих компьютеров, но меня всегда восхищали все разные машины. Я хотел попробовать их все! возможно, хотя в этих устройствах тоже есть несколько новейших ».

Когда дело дошло до демонстрации его коллекции старинных компьютеров на относительно небольшом пространстве, Грин был дотошен. Он придумал гениальное решение, используя стеллажи из контроль стеныкоторый предоставляет варианты с цветовой кодировкой для металлических стеллажей и аксессуаров.

В трех книжных шкафах хранятся старое программное обеспечение и журналы, а столы Amazon разного размера поддерживают пригодное для использования оборудование. «Речь шла об измерении пространства, которое у меня было, и смешивании и сопоставлении всего, чтобы оно подходило», — говорит он.

В то время как его друзья могут свободно посещать и использовать его старые компьютеры, Грин говорит, что они не так увлечены историей машин, как он, поэтому онлайн-сообщество энтузиастов старинных компьютеров, которое он нашел в Twitter и Mastodon, много значило для него. . Его девушка с удовольствием слушает, как он рассказывает о своих недавних приобретениях, но само хобби ее не интересует. Однако его дочь любит печатать на старых клавиатурах и играть в игры. Где же Кармен Сандиего? В комнате на крыше.

Ветеран BBS 31 год.

Экран ANSI предоставлен BBS Брайана Грина Particles, которой он управляет с 1992 года. Брайан Грин

Скриншот доски объявлений Брайана Грина Particles BBS, которой он управляет с 1992 года.

Одно из самых впечатляющих достижений Грина связано с управлением Particles BBS с 1992 года. За прошедший 31 год он мигрировал BBS между различными платформами, включая решительный поворот к ретро, ​​когда мейнстрим BBS исчез и превратился в основном в ностальгическое времяпрепровождение.

«BBS начиналась с Commodore 64, затем перешла на Amiga 600, затем на ПК с Windows, и последние 20 лет работает на Commodore 128», — говорит Грин. «Мне звонили десятки тысяч человек со всего мира, из всех слоев общества, с самых разных компьютеров. Я встретил так много людей, которые стали настоящими друзьями».

BBS предлагает множество функций, таких как правила сообщений (где вызывающие абоненты могут оставлять сообщения для прочтения и ответа другим вызывающим абонентам), загружаемые файлы и Интернет. дверные игрычто делает его идеальным виртуальным пространством для встреч с людьми, интересующимися старыми технологиями.

Для тех, кто хочет проверить Particles BBS, их сайт включает в себя «Телнет сейчас!» Пункт меню, который напрямую подключается к BBS через стандартный веб-браузер. Грин говорит, что любой, у кого есть средства, может посетить его. «Если вам нужен оригинальный опыт, возьмите свой любимый старый компьютер и подключитесь к порту 6400 частиц bbs.dyndns.org», — сказал он.

Увидимся там.