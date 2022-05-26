Apple Card теперь доступна в приложении Wallet

Ранее в этом году, 9to5Mac Узнайте, над чем работала Apple Измените отметку iTunes Pass на «Карта учетной записи Apple». В приложении Wallet с iOS 15.5. Хотя эта функция не упоминается в официальных примечаниях к выпуску iOS 15.5, карта учетной записи Apple теперь доступна и доступна для пользователей, использующих последнюю версию операционной системы.

Карта учетной записи Apple приходит на смену iTunes Pass, которую пользователи могли добавить в приложение Wallet для проверки баланса своего Apple ID. Карта содержит QR-код, который позволяет покупателям приобретать товары в розничных магазинах Apple.

Теперь, вместо прохождения, клиенты могут использовать свой баланс Apple ID как обычную карту Apple Pay со своей картой учетной записи Apple. Таким образом, вместо того, чтобы показывать QR-код при совершении покупок в Apple Store, пользователь сможет совершить покупку с помощью Apple Pay. Конечно, кредит также можно использовать для покупки приложений, фильмов и подписки на услуги Apple.

Баланс вашей учетной записи можно использовать для покупки продуктов, аксессуаров, приложений, игр и многого другого в Интернете или в магазине с помощью Apple Pay.

Еще одно преимущество карты учетной записи Apple заключается в том, что теперь проще получить доступ к балансу вашего Apple ID. В то время как iTunes Pass необходимо вручную добавить в приложение Wallet через App Store, карта учетной записи Apple автоматически появляется в приложении Wallet. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку «+» и завершить настройку, нажав «Добавить учетную запись Apple».

Следует иметь в виду, что карта видна только тем пользователям, у которых есть Доступный баланс на их Apple ID.

Похоже, что эта функция постепенно внедряется для пользователей iOS 15.5. Удалось ли вам добавить свою Apple Card в приложение Wallet? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple: