Apple iPhone 14 Emergency SOS через спутниковую функцию спасает человека, застрявшего на Аляске

С запуском iOS 16.1 Apple представила Экстренная служба SOS через спутниккоторый предназначен для того, чтобы позволить айфон 14 Владельцам следует связаться со службами экстренной помощи, используя спутниковую связь, если сотовая связь или Wi-Fi недоступны. Эта функция была протестирована сегодня на Аляске, когда мужчина застрял в сельской местности.



Рано утром 1 декабря солдаты штата Аляска Получить оповещение что человек, ехавший на снегоходе из Норвика в Коцебу, застрял. Мужчина находился в холодном отдаленном месте без контакта и активировал экстренную помощь SOS через спутниковую функцию на своем ‌iPhone 14‌, чтобы предупредить власти о своем затруднительном положении.

Центр реагирования на чрезвычайные ситуации Apple работал с местными поисково-спасательными группами и координатором поисково-спасательных операций в Северо-Западной Арктике, чтобы направить добровольцев-исследователей непосредственно на GPS-координаты, переданные в Apple, с помощью функции экстренной помощи.

Мужчину удалось спасти, обошлось без травм. Район, где он находился, удален и находится на окраине, где доступна спутниковая связь. Apple говорит, что спутниковая связь может не работать в некоторых местах Выше 62 градусов широтыНорвик и Коцебу, как и северные части Канады и Аляски, расположены близко к 69 градусам широты.

Солдаты, помогавшие спасателям, были впечатлены точностью и полнотой информации, предоставленной в первоначальном оповещении, со спутниковой функцией экстренного вызова SOS, предназначенной для того, чтобы задать несколько вопросов перед отправкой оповещения для ускорения спасательных операций.

Аварийный спутник через SOS доступен для всех пользователей iPhone 14 и может быть активирован в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда Wi-Fi или сотовая связь недоступны. Эту функцию можно использовать бесплатно в течение двух лет, и Apple еще не предоставила подробностей о том, сколько она будет стоить в будущем.

В настоящее время спутниковая связь доступна в Северной Америке, т.е. Скоро будет расширяться во Францию, Германию, Ирландию и Великобританию.