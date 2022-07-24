Apple Silicon — неудобная правда

Удаление MacBook от Wirecutter из категории «лучших ноутбуков» является последним свидетельством недавней тенденции, которую я заметил, когда рецензенты по необъяснимым причинам перестали сравнивать ноутбуки Wintel с MacBook от Apple. сравнивать

Обзор Surface Laptop Go 2 от ArsTechnica С этого месяца им Обзор Surface Book 2 2017 г.. Текущий обзор включает в тесты только другие ноутбуки Wintel, в то время как обзор включает MacBook 2017 года выпуска.

Если память работает, включение компьютеров Mac в сравнения ПК-ПК было нормой всего несколько лет назад. Я не могу понять, почему некоторые рецензенты перестали делать это в последнее время. Это потому, что рецензенты не думают, что они могут в какой-то степени сравнивать ноутбуки x86 и ARM? мне кажется легко. Боятся ли они, что демонстрация MacBook, превосходящих по производительности ноутбуки Wintel, создаст впечатление, будто они в сумке Apple? Я не понимаю, почему. Факты есть факты, и многие люди нуждаются или хотят купить ноутбук с Windows в любом случае.

Я не могу не задаться вопросом, считают ли многие рецензенты MacBook они были ПК уже давно используют Intel, и поэтому они перестали быть компьютерами, как только Apple перешла на использование собственного кремния.