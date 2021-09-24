Apple TV не верен классической научной фантастике

Гарри Селдон (Джаред Харрис) – человек с планом. рисунок : + Apple TV

В 1966 г. Айзек Азимовс Предприятие Тройной Он был признан лучшим научно-фантастическим сериалом на премии Hugo Awards. С тех пор его определенно обогнали другие серии, хотя до сих пор он считается произведением, кодифицирующим жанр. Несмотря на свою известность, поскольку сериал представляет собой эпос для всей галактики, рассказываемый на протяжении 500 лет или около того, с десятками персонажей, борьбой и историями, НиктоРазобрался как довести Предприятие в живом действии. + Новый Apple TV Предприятие С сериалом тоже не разобрался.

Предприятие Сериал нет Предприятие серия книг. Конечно, есть несколько составляющих оригинальной истории, включая введение. Математик / психолог Гарри Селдон (Джаред Харрис) создает область психологической истории, где будущее может быть жалким. ожидать– Не для отдельных людей, а для человечества в целом – и узнайте ужасающую правду о том, что 12000-летняя галактическая империя вот-вот рухнет, открывая новую темную эпоху, которая продлится 30 000 лет. Его нельзя остановить, но его можно сократить до тысячи лет, создав хранилище человеческих знаний, которое станет основой новой цивилизации. Это удивительно крутая посылка, которую невозможно представить в кино, а телеадаптация никогда не будет легкой. первое Предприятие Одна только книга состоит из пяти отдельных романов, в которых нет общих персонажей, действие которых разворачивается более 150 лет назад. Очень немногие из этих персонажей развиты, потому что мы проводим с ними так мало времени. Дело не в истории – это учреждение и то, как оно развивается с течением времени.

Понятно, что телезрителям было бы трудно инвестировать в шоу, где весь состав и конфликт менялись в каждой серии. Шоураннер Дэвид С. Joyer– Автор почти миллиарда фильмов о супергероях в Вашингтоне – Границы ПредприятиеС первого сезона по первые 50 оригинального романа и несколько принудительным образом связывает их вместе. Идея Гойера иметь Ли Пейс играет вечно клонированного императора Клеона – это умный способ предоставить строке (в основном) фиксированную скидку. Смена пола и расы персонажей – необходимость в наше время – в ранних книгах Азимова почти не было женских персонажей – и, конечно, это никак не влияет на сюжет. Шоу началось с научно-фантастической сцены, которая наверняка привлечет зрителей к воплощению грандиозного плана Гарри на успех.

Три клона Императора – Брат Дон (Купер Картер), Брат Дай (Ли Пейс) и Брат Сумрак (Теренс Манн). рисунок : + Apple TV

Вот в чем загвоздка: создание 10-серийного сезона примерно из 100 страниц сценария – ничто иное, как провал. Хоббит В трех фильмах. Чтобы заполнить эти петли, нужно добавить гораздо больше, которые кажутся намного длиннее, чем обычно выполняемый час. Некоторые из этих дополнений очень приветствуются. Телохранитель Гарри, Гэл Дорник и Сальвор Хардин (в двух популярных сериалах Лу Лобеля и Лии Харви, соответственно) получают обширные и столь необходимые предыстории, чтобы раскрыть своих персонажей. Император Клеон, который почти не появляется в первой книге, не только имеет свою собственную главную историю, но технически состоит из трех человек: брата Дэй (Пейс), младшего брата Доун (Кассиан Билтон) и старшего брата Даска (Терренс Манн).

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Большинство этих надстроек были придуманы на основе целого холста и не имеют ничего общего с историей фонда. Честно говоря, после большей части второго эпизода сериал и книги почти неузнаваем. Даже если вы придете, не прочитав страницу Азимова, вы все равно заметите длинные сюжеты, которые никуда не денутся, наполнители и странный выбор, который шоу делает, чтобы не дать сюжету развиваться. Дешевая и бессмысленная мелодрама наполняет сериал (каким-то образом план Селдина внезапно перестает работать, потому что два человека вступают в отношения, поэтому он должен их разорвать). Затем в сериале есть ужас, что люди могут не устанавливать определенные связи, поэтому он что-то показывает, персонаж сам привязывается к этому, а затем, возможно, бросает воспоминания о том, что кто-то говорит что-то важное, даже если это было сказано тремя минутами ранее. Шоу также хочет иметь биолазерные сражения, сражения кораблей, выходы в открытый космос и мусор, ни один из которых не предлагает ничего, что вы раньше не видели, и обычно в любом случае используется для бега по часам.

Я не могу жаловаться на это чувство – несмотря на то, что психологический анамнез также не может предсказать индивидуальные действия – план Гарри зависит исключительно от людей, потому что это проблема Предприятие книги тоже. Но в шоу становится еще хуже, потому что Гарри почему-то нуждается в ожидании выжившего в перестрелке и его способности предотвратить взрыв бомбы в последнюю минуту. Трудно заботиться о плане, когда кажется, что ничего не идет по нему. Вторая и самая большая проблема заключается в том, что все произведения общей научной фантастики находятся в прямом противоречии с тем, что было сделано. Предприятие Очень любимый сериал – праздник знаний, истории, науки и человеческого общения, а также надежды на новую венгерскую цивилизацию, возникшую из всего этого.

Гал Дорник (Лу Льобелл) вычисляет пространство, в то время как Райч (Альфред Энох) наблюдает. рисунок : + Apple TV

Предприятие не хочу быть Предприятие. Он хочет стать первым сезоном Мир Дикого западаИтак, это проповеди о политике, религии и духе, но у них нет глубины, чтобы сказать что-то важное. Сериал тоже хочет быть игра престолов С его политическими маневрами (большинство из которых было изобретено для галочки), но как только космический корабль Гарри Селдона взлетает, эта имперская политика не имеет ничего общего с истеблишментом. Он также хочет, чтобы это был научно-фантастический боевик. Он так занят, пытаясь быть всем этим, что у него нет времени быть Предприятие. Для людей, которые не знают или не заботятся об исходном материале, результат будет довольно красивым, но не особенно убедительным из научной фантастики. Для людей, которые знают или являются поклонниками Исаака Азимова и его работ, я чувствую себя обязанным предупредить вас, что, если вы посмотрите шоу, вы увидите сцену настолько гневную, что вы разорвете свой телевизор на две части голыми руками; Тогда вы поймете, как не обязательно Это была сцена, и он разорвал ее на четыре части.

Joyer Предприятие Не Азимов Предприятие. Это не модификация, и она настолько отличается, что назвать ее «вдохновленной работами Айзека Азимова» все еще кажется натяжкой. Вероятно, действительно невозможно перенести эту основную научно-фантастическую работу на другой носитель, но другое программное обеспечение все еще может выполнять гораздо лучшую работу, чем это.

Первые два эпизода Предприятие Я только начал стримить на Apple TV +. После этого отдельные эпизоды будут выпадать еженедельно.

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