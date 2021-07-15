Apple TV + подписывает контракт на производство русских и “многоязычных” шоу

Подписан договор с продюсерской компанией Александра Роднянского AR Content на предоставление для нее российских и многоязычных шоу. . Роднянский сказал Соглашение делает Apple «первой глобальной потоковой платформой, подписавшей стратегическое партнерство с компанией с российскими корнями».

Кредиты Роднянского включают: Облачный Атлас, Город грехов: Женщина, ради которой стоит убивать И убивает мачетеНо он говорит, что именно его опыт и опыт производства в России в первую очередь побудили Apple работать с ним. Продюсировать российские фильмы Левиафан И пинбол Оба получили награды на Каннском кинофестивале и были номинированы на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

Сделка с Apple заключается в проведении нескольких шоу, некоторые из которых пройдут в России. Модераторами шоу будут российские писатели и режиссеры, а также авторы из разных стран.

Поток нот Роднянского помог его выступлениям на разных языках и в разных странах стать мировым хитом. “Это прекрасное время, когда у тебя есть Беспорядок И арабский, и иврит хорошо работают во многих регионах, если у вас есть франкоязычные программы, такие как манты или же Мариан, или немецкие шоу, такие как темный или же Вавилон Берлин Пересеките границу, – сказал Роднянски. – Сейчас время для русскоязычных шоу делать то же самое, или для многоязычных шоу ».

Apple, на первый взгляд, имеет аналогичные сделки с Ридли Скотт И Рон Ховард продюсерские компании, но хартия контента AR намекает на его международные амбиции. Netflix, который распространился на все страны и территории, за исключением нескольких, добился успеха в поиске и создании международного контента. Испанская криминальная драма Кража денег у нее есть , а французский триллер Это самый успешный оригинальный сериал на Netflix в этом году. Японские комиксы И корейская драма тоже между подписчиками. Ранее в этом году Netflix подбирать Современная адаптация Я каренина Как первый оригинальный русскоязычный драматический сериал.

Неудивительно, что Apple рассматривает аналогичный подход к контенту. Apple TV + предлагает для потоковой передачи только несколько неанглийских проектов, в том числе ، Тегеран И Потеря Алисы, поэтому у Apple есть много возможностей для расширения своей библиотеки русскими и многоязычными предложениями.