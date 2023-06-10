Apple TV под управлением tvOS 17 получат встроенную поддержку VPN

По словам Apple, устройства Apple TV получат встроенную поддержку приложений VPN в tvOS 17. пресс-релиз (с помощью 9to5Mac). Это одна из многих функций, которые не попали в основной доклад на WWDC 2023, но для некоторых людей это может иметь большое значение. Предполагая, что собственные приложения VPN на потоковом устройстве Apple работают так же, как и в других местах, вам, возможно, не придется ждать, чтобы вернуться домой, чтобы наверстать упущенное в потоковых шоу, когда вы путешествуете с Apple TV 4K.

В настоящее время в tvOS 17, чтобы использовать VPN с вашим Apple TV, вам нужно сделать что-то вроде установки VPN на свой маршрутизатор, и не все маршрутизаторы поддерживают это. Встроенная поддержка VPN — одна из редких функций, которые сегодня есть в устройствах Google Chromecast или Amazon Fire TV на Apple TV.

Мы обратились к нескольким VPN-сервисам, таким как NordVPN и Express VPN, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо планы по разработке собственных приложений для Apple TV.

Встроенная поддержка VPN уже доступна на iPhone, iPad и Mac, и добавление этой возможности на ваш Apple TV, вероятно, было бы отличной новостью — не только потому, что это может означать, что вы можете транслировать шоу, недоступные в вашей стране. VPN на других устройствах могут позволить вам использовать TikTok по цене Университет, который был запрещенв то время как выбор серверов за пределами вашего местоположения может позволить вам загрузить осажденное приложение для социальных сетей, если, например, в таком штате, как Монтана, вступят в силу более широкие запреты.

Анонсированы и другие новые функции tvOS 17. в версии Расширенное включение диалогов, которое отделяет диалоги от фонового шума и направляет их через центральный канал, а также поддержку Dolby Vision 8.1. Он также будет предоставлять обновления для Apple Fitness +, которые добавят индивидуальные планы упражнений и медитации, которые вы можете запланировать на основе таких вещей, как ваш день, предпочтительная продолжительность и тип упражнений. Он также добавляет сложенные тренировки — по сути, вариант плейлиста для тренировок — и Audio Focus, который позволяет вам отдавать приоритет громкости музыки или голосам тренеров Apple. READ Разобранный Google Pixel 6a на видео