Apple TV 4K против PS5: как сравнить производительность?

Доступна последняя версия Apple TV 4K потребителям в течение примерно недели, и мы продолжаем узнавать больше об изменениях и улучшениях Apple в обзоре этого года. Новый Apple TV 4K оснащен чипом A15 Bionic, новым всесторонним устройством. тест из Плоские панели HD Интересно посмотреть, как это сравнивается с игровыми консолями, такими как Playstation 4 и Playstation 5.

Тест производительности Apple TV 4K

Чип A15, используемый в Apple TV 4K этого года, имеет четырехъядерный графический процессор, а не пятиядерную версию графического процессора, которая использовалась в iPhone 13 Pro. Он также имеет четырехъядерный процессор вместо 5-ядерного процессора, что еще раз дает понять, что это «упакованная» версия чипа A15 Bionic, используемая в другом оборудовании.

Что касается производительности по сравнению с Apple TV предыдущего поколения с чипом A12 внутри, тесты проводились Плоские панели HD Покажите, что в этом году Apple TV 4K «примерно на 40% быстрее». Apple рекламирует, что он должен быть на 50% быстрее, но эта разница может быть просто из-за различий в методологии тестирования.

Еще одно изменение этого года заключается в том, что в последнем Apple TV 4K нет вентилятора внутри, в результате чего он стал меньше и легче. Как это влияет на производительность, охлаждение и троттлинг? Новый Apple TV 4K уже тормозит меньше От предыдущей модели:

В эталонном тесте ЦП A15 был примерно на 40% быстрее, чем A12 в предыдущем Apple TV — меньше, чем 50%-е улучшение Apple, которое могло бы использовать другую методологию тестирования. С другой стороны, мы были удивлены, увидев, что дроссель A15 ниже, чем у A12, учитывая, что у него нет активного охлаждения. Скорость процессора 20 минут была снижена до 65%, а A15 — всего до 84%, что означает, что новый Apple TV 4K может поддерживать большую часть производительности процессора при больших нагрузках в течение продолжительных периодов времени в играх.

С точки зрения сравнения с игровыми консолями, такими как PS5 и Xbox One:

Процессор A15 Bionic намного быстрее, чем игровые приставки предыдущего поколения, такие как Xbox One и PlayStation 5. Ядра производительности процессора A15 также намного быстрее, чем процессор (одноядерная производительность) PS5, но PS5 впереди в производительности Basic, потому что у него 8 ядер против 5 ядер в версии Apple TV A15. Что касается графического процессора, Apple TV 4K (2022) на бумаге превышает 1 терафлопс графической производительности, но что немного неясно, поскольку для tvOS нет информации о графическом процессоре или приложений для тестирования производительности. С точки зрения производительности TFlops, он по-прежнему не может сравниться с игровым оборудованием последнего поколения, таким как Xbox One, и имеет только половину объема оперативной памяти (4 ГБ против 8 ГБ). С другой стороны, Apple TV 4K (2022) имеет гораздо более быструю оперативную память и оснащен очень быстрым твердотельным накопителем NVMe, в отличие от старых жестких дисков на консолях последнего поколения. Мы приближаемся к моменту, когда игры для Xbox One и PS4 теоретически должны воспроизводиться на Apple TV без особых компромиссов.

В течение многих лет Apple пыталась превратить Apple TV в игровое устройство, но без особого успеха. Эти тесты подтверждают, что проблема не в производительности, а в отсутствии более широкой поддержки со стороны разработчиков и игровых студий. Эти тесты показывают, что в этом отделе мало что изменилось, но производительность доступных игр по-прежнему впечатляет.

полный обзор от Плоские панели HD Предоставляет информацию об игровой производительности, например За стальным небомИ Сайонара Дикие сердцаИ прохождение, и многое другое. Проверьте отсюда.

Станет ли Apple TV 4K ведущим игровым устройством? Сообщите нам свое мнение в комментариях.

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple: