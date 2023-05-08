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Apple Watch набирают 911, спасая жизнь американке после того, как она потеряла сознание в гостиничном номере

8 мая, 2023
Artem Sokolov

Функция обнаружения падения Apple Watch начала вызывать экстренные службы от своего имени.

Apple Watch во многих случаях спасали жизнь. Было много случаев, когда он может спасать жизни, обнаруживая отклонения в состоянии здоровья пользователей с помощью датчиков, которые измеряют частоту сердечных сокращений, ЭКГ и многое другое. В одном из таких недавних случаев Apple Watch спасли жизнь женщине после того, как она потеряла сознание в гостиничном номере из-за разрыва аорты.

Недавно пользователь Reddit поделился удивительной историей о том, как устройство спасло жизнь ее матери. Пользователь добавил, что ее мать находилась в командировке в Форт-Лодердейле, штат Флорида, временно останавливаясь в отеле, когда почувствовала боль в груди. Она написала другу, который был в том же отеле, чтобы тот зашел в ее номер, а затем вскоре после этого «рухнула на землю головой вперед».

Когда подруга женщины вошла в ее комнату, она обнаружила ее лежащей на полу и позвонила в 911. Удивительно, но скорая помощь уже была в пути, прежде чем она позвонила. Apple Watch включили функцию обнаружения падения, чтобы вызывать службы экстренной помощи от своего имени.

«Оказалось, что у моей мамы был разрыв аорты, и это было настолько плохо, что понадобилось безумное стечение обстоятельств, чтобы вылечить ее, включая невероятно быстрый перевод в больницу», — говорится в сообщении Reddit.

Полный пост смотрите здесь:

Apple Watch помогли спасти жизнь моей маме
к ты/ксандерпи в яблоко

Через несколько дней после операции она объяснила, что Apple Watch звали на помощь, так как не зафиксировали никаких движений с ее стороны. Дочь женщины выразила благодарность и сказала, что этот инцидент сделал ее «пользователем Apple на всю жизнь».

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«Я иногда вижу подобные истории и думаю, что они преувеличены для пропаганды или, может быть, просто для того, чтобы придумать это. Я, очевидно, больше так не думаю. Технологии Apple уже так сильно держат меня и всю мою семью, но это… это было что-то еще. Это сделало меня пользователем Apple на всю жизнь, и это показало мне, что такие технологии действительно могут спасать жизни».

Все пользователи высоко оценили полезные для здоровья функции часов, которые сыграли важную роль в спасении многих жизней.

Один из пользователей написал: «Вашей маме так повезло. Я проверил статистику, и около 85% людей с разрывом аорты не получают этого. Я рад, что твоя мама выжила. Apple Watch, безусловно, бесценная технология. Я родился с расщеплением позвоночника и ходил с тростью. Я часто падаю. Apple Watch несколько раз помогали мне, предлагая позвонить жене или 911. К счастью, мне не нужно было отвечать на звонки. Комфортно знать, что он на моем запястье, когда мне это нужно.

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