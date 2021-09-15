Apple Watch Series 7 имеют тот же процессор, что и Series 6.

Apple наконец объявила Apple Watch серии 7 Во вторник после нескольких слухов о следующем поколении умных часов. Однако, вопреки слухам, Apple Watch Series 7 не имеет полностью нового дизайна – и это еще не все. В этом году Apple Watch, похоже, будут иметь тот же процессор, что и Apple Watch Series 6 2020 года.

Во время презентации Apple ни слова не сказала о производительности Apple Watch Series 7. Компания обычно заявляет, что ее новые устройства быстрее или более энергоэффективны, но на сцене ничего не было сказано о Series 7. И если вы зайдете на веб-сайт Apple, там нет абсолютно никакого упоминания о чипе, на котором работают Apple Watch Series 7.

Теперь разработчик Стив Траутон Смит Основанные на последней версии Xcode (платформа, которая позволяет разработчикам создавать приложения для устройств Apple), Apple Watch Series 7 имеет точно такой же процессор, как и прошлогодние Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 7 и Apple Watch Series 6 оснащены процессором «t8301», кодовым названием процессора, содержащимся в «Apple S6» в пакете Package (SiP). Поскольку они имеют точно такой же внутренний номер, это означает, что в процессорах Series 7 и Series 6 используются одни и те же внутренние компоненты.

Это будет не первый случай, когда Apple перепрофилирует один из своих процессоров в другом продукте. Однако, как указал разработчик Уильям РэмбоОднако Apple даже не использует слегка переработанную версию процессора Apple Watch Series 6. Тот факт, что Series 7 имеет тот же самый чип, что и его предшественник, может поддерживать некоторые теории о том, что Apple полностью переосмыслила Apple Watch в этом году в последнюю минуту. .

Тот факт, что он даже не получил новый код модели, заставляет меня думать, что слухи о редизайне были правдой, но что-то пошло не так, чтобы это исправить, и им пришлось импровизировать. https://t.co/c6VckCnzv1 – Гильерме Рэмбо (@_inside) 15 сентября 2021 г.

В то время как iPhone 13 и iPad mini 6 поступят в продажу на следующей неделе, Apple заявила, что Apple Watch Series 7 будут доступны в конце этого года без каких-либо дополнительных подробностей. Подробные характеристики продукта также не разглашаются.

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. более.

Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple: