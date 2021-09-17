Apple Watch Series 7 и SE теперь поставляются с кабелем USB-C

Одна из немногих новых функций в Apple Watch серии 7 Он поддерживает быструю зарядку, что приводит к ускорению зарядки на 33% по сравнению с Apple Watch Series 6. Однако Apple заявляет, что для быстрой зарядки требуется новый кабель USB-C (который теперь входит в комплект поставки), но владельцы MagSafe Duo возможно, не удастся воспользоваться этой функцией.

Согласно Apple, новые Apple Watch Series 7 можно зарядить от 0 до 80% примерно за 45 минут при использовании нового кабеля для быстрой зарядки USB-C. Компания также подчеркивает на своем веб-сайте, что 8 минут зарядки обеспечивают 8 часов мониторинга сна, что является огромным улучшением, поскольку батареи Apple Watch по-прежнему хватает не более чем на целый день.

Это то, что Apple сообщает на своем веб-сайте::

сборы в любое время. Вся система зарядки Apple Watch Series 7 была переосмыслена, чтобы заставить вас работать быстрее, чем когда-либо. Благодаря обновленной архитектуре зарядки и кабелю USB-C для быстрой зарядки зарядка от 0 до 80% занимает около 45 минут.

К счастью для тех, кто планирует купить Apple Watch Series 7, в комплект входит новый кабель для быстрой зарядки USB-C. Как отметил мой 9to5Mac Коллега Зак Холл также компания Обновите коробку Apple Watch SE Чтобы включить новый кабель USB-C – хотя эта модель не поддерживает быструю зарядку. Apple Watch Series 3 сохранит обычный кабель USB-A.

Совместимость с MagSafe Duo

Будущим владельцам Apple Watch Series 7 следует иметь в виду, что быстрая зарядка может не работать с MagSafe Duo. Также Зак Холл отметил, что сайт Apple подтверждает, что новое магнитное зарядное устройство Apple Watch для кабеля USB-C требуется для быстрой зарядки, хотя об этом не упоминается. MagSafe Duo Совместимость с зарядным устройством.

Также важно отметить, что Apple подчеркивает, что более быстрая зарядка разблокируется на Series 7 только при использовании «кабеля для быстрой зарядки USB-C», который поставляется с новыми Apple Watch. Мы понимаем, что в Series 7 не будет более быстрой зарядки при питании от зарядного устройства Apple MagSafe Duo или других нескольких зарядных баз. Фактическое тестирование, когда Series 7 станет доступным, потребует получения согласованных чисел.

Еще одна важная деталь: Apple ранее предлагала файл Кабель USB-C длиной 0,3 м для Apple Watch Однако до анонса Series 7 компания заявляет, что кабель с поддержкой быстрой зарядки представляет собой новую версию длиной один метр, поэтому неясно, поддерживал ли предыдущий кабель USB-C эту функцию.

1 новый метр Магнитное быстрое зарядное устройство для Apple Watch – кабель USB-C Теперь продается отдельно в Apple за 29 долларов. И, как и Apple Watch Series 6, ни одна из продаваемых в настоящее время моделей Apple Watch не поставляется с прилагаемым адаптером питания.

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