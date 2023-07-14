Aptos — новый шрифт Microsoft по умолчанию, названный в честь сообщества округа Санта-Крус.

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Впервые за более чем 15 лет Microsoft меняет шрифт по умолчанию. В четверг технологический гигант из Редмонда, штат Вашингтон, раскрыл название своего нового шрифта, слово, которое будет знакомо всему округу Санта-Крус: Aptos.

Дизайнер шрифтов Стив Маттесон создал шрифт и назвал его Aptos «в честь своего любимого некорпоративного города Санта-Крус, штат Калифорния, ландшафт и климат которого во многом олицетворяют разнообразие шрифта», — написала Microsoft в Сообщение блога Четверг.

Аптос — это слово на олоне, означающее «люди».

«Туман, пляжи, секвойи и горы Аптос — вот все, что мне нравится в Калифорнии», — написал в посте К. Дэниелс, главный менеджер программы Microsoft. «Отказ от цифрового контента и воссоздание атмосферы на открытом воздухе было похоже на возвращение к бумаге и карандашу. Надписи от руки будут играть ключевую роль в творческом процессе Стива».

Microsoft использует Calibri в качестве шрифта по умолчанию для документов Word, электронных таблиц Excel, презентаций PowerPoint и электронной почты Outlook с 2007 года.

Компания впервые объявила, что заменит Calibri в апрель 2021 г. Компания заявила, что выберет одну из пяти новых выделенных линий, введенных в эксплуатацию для этой цели. В то время Маттесон назвал линию Бирштадт в честь пика в Колорадо, где он живет. Его дизайн конкурировал с четырьмя другими моделями линейки: Tenoret, Scina, Seaford и Grandview.

1/ 3 Примеры Aptos, нового шрифта по умолчанию от Microsoft Aptos. (через Майкрософт) 2/ 3 Примеры Aptos, нового шрифта по умолчанию от Microsoft Aptos. (через Майкрософт) 3/ 3 Примеры Aptos, нового шрифта по умолчанию от Microsoft Aptos. READ Дата выхода Super Mega Baseball 4, превью: легенды MLB присоединяются к клубу (через Майкрософт)

Microsoft заявила, что Bierstadt (теперь переименованный в Aptos) вызвал наибольший резонанс. В течение следующих нескольких месяцев этот шрифт будет использоваться в качестве шрифта по умолчанию для сотен миллионов пользователей Microsoft 365.

Изменения приходят, когда Название Aptos конкурирует с четырьмя другими в совершенно другом конкурсе в округе Санта-Крус — переименовании колледжа Кабрильо.

7 августа попечительский совет колледжа Кабрильо проголосует за новое название из пяти вариантов: Колледж Сиклифф, Колледж Коста-Виста, Прибрежный колледж Санта-Крус, Колледж Кагастака и Колледж Аптос.

Целевая группа сообщества сократила список предлагаемых имен примерно с 350 до пяти вариантов. Перед августовским собранием правлению будет предложено имя, но в конечном итоге правление примет решение о новом названии.

Согласно Microsoft, Aptos — это шрифт без засечек, разработанный для легкого чтения и с более простыми символами, с меньшим количеством завитушек. Microsoft заявила, что Aptos — это четкие детали, выполненные с различной геометрией, чтобы работать на многих разных языках и чтобы их было легко читать на небольших экранах с высоким разрешением, характерных для современных электронных устройств.

Microsoft заявила, что Маттесон разработал шрифт с «легким человеческим прикосновением».

«Он хотел, чтобы у Aptos была универсальная привлекательность покойного ведущего NPR Карла Каселла и остроумный тон ведущего The Late Show Стивена Колберта», — написал программный директор Microsoft Дэниелс. «Стив сказал, что у линии такой простой характер, что она не может быть «явно» нейтральной. В ней должно быть немного тепла».

«Это похоже на прослушивание голоса GPS по сравнению с человеческим голосом», — сказал Маттесон Microsoft. «Люди скорее послушают человека, чем робот скажет вам повернуть налево, это моя душа, которую я вложил в дизайн».