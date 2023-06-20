Ariana DeBose и Chris Messina Lend Gravitas — разнообразие

Звездного актерского состава почти достаточно, чтобы «Трибека» Габриэлы Каупертуэйт стала выдающимся научно-фантастическим зрелищем.

«Инди-научно-фантастический триллер» — это не те слова, которые мы можем произнести достаточно часто, даже если причина очевидна: дорого сделать инопланетян, ракеты и холодную космическую пустоту кажущимися реальными. Кинофестиваль Tribeca, представляющий «МКС», избегает этой проблемы, проводя его полностью на борту Международной космической станции, которая становится плацдармом для опосредованной войны, когда между Америкой и Россией вспыхивает ядерный конфликт. Предпосылка была уместна в сборнике рассказов Рэя Брэдбери, и режиссер «Нашего друга» Габриэла Коппертуэйт, работающая по сценарию из «Черного списка» Ника Шаффера, приближается к максимальному раскрытию своего потенциала с помощью звездной главной роли Ариана Дебус и Крис Мессина.

Экипаж из шести человек разделен поровну между астронавтами и космонавтами: доктор Кира Фостер (Дебус), Гордон Барретт (Мессина) и Кристиан Кэмпбелл (Джон Галлахер-младший) с одной стороны, и Вероника Ветрова (Мария Машкова), Алексей Полов. (Бело) Асбек из «Угона» и «Игры престолов») и Николай Пулов (Коста Ронин из «Американцев») с другой. Их лояльность не так четко определена, как вы можете себе представить, отчасти потому, что все участники пытаются относиться к Международной космической станции как к территории, свободной от политики, но также и потому, что у них двоих нет тайных романтических отношений. Кира, биолог, прибывает последней, и она привела с собой мышей.

Мы многое узнаем о ней с самого начала, во-первых, из того, насколько она нежна с существами, с которыми сталкивается, а затем из того факта, что она не чувствует «эффекта обзора»: глубокого изменения точки зрения, которое испытывают астронавты, которые имеют привилегию просмотр Земли из космоса. Подумайте об этой цитате астронавта Майка Массимино, которая, кажется, подытоживает этот опыт: «В какой-то момент я подумал, что если бы вы могли оказаться на небесах, вы бы увидели планету именно так. А потом я сосредоточился на этом и сказал: «Нет, это так». красивее, чем Это. Вот как должны выглядеть небеса. Я думаю, что наша планета — это рай. Нам очень повезло, что мы здесь». Ну да и нет.

МКС не точна в своих предсказаниях того, что должно произойти, но она эффективна. Если это выглядело зловеще, когда Алексей сказал Кире, что «это плохо кончается», когда крыс доставили на борт космической станции и поместили вместе в маленький загон, то это потому, что так и должно было быть. Как уже упоминалось, в ту же ночь между ним и Гордоном вспыхнула ссора из-за песни Scorpion «Wind of Change». (Независимо от того, была ли эта мощная баллада, вдохновленная визитом в Советский Союз, написана при участии ЦРУ, это популярная тема для подкастов). изначально ошибки как струна Одно из вулканических извержений на самом деле массовые извержения любезно предоставлены Америкой и Россией.

Когда Гордон получает приказ из Хьюстона взять под контроль Международную космическую станцию ​​любыми средствами, он может только предположить, что его российские коллеги получили то же самое. Таким образом, возникает вопрос, кто нанесет удар первым и последует ли гарантированное взаимное уничтожение, когда каждое, казалось бы, обыденное взаимодействие будет повышать напряжение — было ли что-то зловещее в взгляде, который Николай только что бросил на Киру, и действительно ли кто-либо из них верил, что их коллеги способны? делать это. Делают ли они то, что требует от них правительство? Это зависит от того, кого вы спросите: Кристиан не доверяет русским больше, чем Кире, что также делает его более склонным к действию.

ДеБоуз, в своей первой роли на киноэкране с тех пор, как в прошлом году получила «Оскар» за «Вестсайдскую историю» (в этом году у нее запланированы еще три релиза), придает своему персонажу нужную серьезность, а также выступает в роли суррогата зрители — ее недоверие к происходящему — это отражение того, что происходит, это случается с нами, как будто если замедлить темп и оценить ситуацию, то наверняка выяснится, что это было недоразумение и что все не так обострилось, как было. Какой бы привлекательной ни была эта обстановка, вызывающая страх, внутренний конфликт, который неизбежно последует, не может не показаться знакомым, даже обыденным по сравнению с ним. Большинство этих историй увидят зрители, и, хотя представления неизменно исключительны, воюющие стороны никогда не чувствуют себя полностью оригинальными персонажами. Но хотя приземление не такое гладкое, как можно было бы ожидать после типичного первого акта, «Международная космическая станция» также не сгорает при входе в атмосферу — просто создается ощущение, что Кира смотрит на Землю и желает она чувствовала себя немного сильнее.