Ark 2 был отложен, поэтому они закрыли Survival Evolved и взяли 50 долларов за ремастер

ARK 2 был отложен до конца 2024 года. Сиквел о выживании динозавров, который в настоящее время известен благодаря Вин Дизелю, по какой-то причине изначально предназначался для выпуска в 2023 году, но разработчики Studio Wildcard говорят, что им нужно больше времени.

Чтобы компенсировать это, они вместо этого выпустят Ark: Survival Ascended в августе, который является ремастером Ark: Survival Evolved, переносящим его на Unreal Engine 5. И это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что вы можете купить его только в комплекте за 50 долларов с продолжением (которое не выйдет в течение как минимум года), и что исходные серверы Survival Evolved будут закрыты после запуска Ascended.

«После тщательного рассмотрения мы решили отложить запуск сиквела до конца 2024 года, когда он продолжит выпускаться исключительно на платформах распространения Xbox, Game Pass и Windows (Steam/PC)», — говорится в сообщении. реклама. «Мы много думали о том, чтобы отложить ARK 2, чтобы улучшить конечный продукт и благополучие команды».



Они связывают задержку с несколькими факторами, в том числе с тем, что команда разработчиков плохо знакома с Unreal Engine 5. Они также говорят, что создание Survival Ascended поможет им «улучшить свое мастерство в новом движке и, в конечном итоге, испытать в бою некоторые из наших более серьезных технических разработок».

Ark 2 также, похоже, коренным образом отличается от Survival Evolved, с «духовным боем, только рудиментарным оружием, жесткой механикой от третьего лица — и общим «очень серьезным» тоном». Это удивительный набор идей для сиквела оригинального «Ковчега», который был фантастическим как от третьего, так и от первого лица, и лишь компенсировался смехотворной радостью от того, что наконец-то появилась возможность построить мобильную артиллерийскую платформу на задней части корабля. амфибийный динозавр.

Существенный отход от Ark 2 — это то, почему Studio Wildcard «считает необходимым предоставить игрокам полную версию оригинального опыта следующего поколения, чтобы фанаты могли продолжать наслаждаться ARK, который они знают, долгие годы».

Ark: Survival Ascended выйдет в конце августа 2023 года. в полное объявление Он содержит подробную информацию о том, что в нем было, включая главный остров оригинальной игры, режим королевской битвы Survival Of The Fittest, поддержку кроссплатформенного многопользовательского режима и моды.

В нем также говорится, что «игроки ПК смогут получить его только [Ark: Survival Ascended] через комплект конечной ценности, известный как ARK Respawned Bundle. Пакет включает в себя Ark: Survival Ascended и Ark 2 и будет стоить $50. Ark 2 не выйдет в течение как минимум года, но игроки получат месяц закрытого бета-доступа где-то в 2024 году. выключение: Survival Evolved после запуска Survival Ascended, хотя однопользовательские и казуальные серверы по-прежнему будут доступны.

Если бы я убрал услугу, за которую мои клиенты уже заплатили, и взимал с них 50 долларов за модернизацию двигателя и долговую расписку, я не уверен, что назвал бы это пакетом Ultimate Value Package. Особенно если указать Совсем недавно, в январе Это «обновление/ремастеринг» будет «бесплатным».