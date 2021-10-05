Ark, Dead by Daylight, Rust и War Thunder будут поддерживать Steam Deck от Valve

клапан Игровая консоль Steam Deck за $ 400 Он работает в Linux, но также может запускать игры для Windows. Во всяком случае, многие из них! Некоторые из крупнейших игр в Steam используют античитерские программы, которые не работают должным образом. слой совместимости протонов Разрешить Windows-играм работать. Это меняется в этом году с И Easy Anti-Cheat (EAC) от Epic, и BattlEye подчеркивая для край Эта поддержка скоро появится, и Epic заявляет, что для этого потребуется всего несколько щелчков мышью.

Но смогут ли разработчики игр исправить свои игры, чтобы воспользоваться этим? не обязательно! Мы связались со всеми разработчиками по поводу каждой игры EAC и BattlEye в Steam. В то время как четыре из них дали нам определенное «да», остальные были менее привержены.

Это то, что все они говорят.

7 дней, чтобы умереть – нет коментариев

«На данный момент у нас нет комментариев по этому поводу. Наша игра все еще находится в разработке. Поскольку мы все еще находимся в программе альфа-тестирования, мы не готовы давать бесконечные ответы« да »или« нет »прямо сейчас», – сказал представитель разработчика The Fun Pimps. . край.

Apex Legends – Пока нет ответов

представитель сказал край 28 сентября.

Ковчег: эволюция выживания – Да

«Да, мы планируем обновить настройки ARK, чтобы включить античит-настройку Battleye в Steam Deck», – сказал представитель Studio Wildcard. край.

черная пустыня – Пока нет ответов

Представитель Pearl Abyss сказал: «Сейчас я уточняю у наших разработчиков и свяжусь с вами как можно скорее». край 3 октября.

День Z – Мог

«На данный момент это« может быть »для нас – мы все еще оцениваем протон в целом и мы не можем ни к чему относиться», – сказал представитель Bohemia Interactive. край.

Умер средь бела дня – Да

«Я могу подтвердить, что у нас есть планы обновить EAC для поддержки Steamdeck в будущем», – сказал представитель Interactive Behavior. край.

Судьба 2 – Пока нет ответов

«Мы пытались избавиться от этого. Сегодня нам не о чем рассказать, но мы продолжим это делать», – сказал представитель Bungie. край 3 октября.

падающие парни – нет коментариев

Хотя компания принадлежит Epic Games, компания заявляет, что поддержка EAC должна занять «всего несколько щелчков мышью», Mediatonic не будет обновлять падающие парни.

Представитель Mediatonic сказал: «Спасибо, что обратились к нам, но пока мы не будем комментировать». край.

Halo: Коллекция Мастера Чифа – нет коментариев

Представитель Microsoft сказал: «Боюсь, мне не о чем здесь рассказывать». край.

Охота: Противостояние Нет никакого ответа

Crytek не ответила на неоднократные запросы о комментариях.

Паладин А также ударять – Может быть, но не в этом году

Представитель Hi-Rez Studios сказал: «В настоящее время у нас нет расписания, но мы надеемся предоставить такую ​​поддержку в ближайшем будущем». край, добавив:

Хотя мы активно исследуем этот вопрос, маловероятно, что поддержка появится после запуска Steamdeck в декабре. Хотя наши игры имеют некоторые общие черты, для каждой из них требуется собственная реализация, которая намного более чувствительна, чем изменение некоторых настроек в SDK. Hi-Rez с гордостью делает свои игры доступными на нескольких платформах и консолях, поэтому мы надеемся, что сможем предоставить такую ​​поддержку в ближайшем будущем.

pubg – нет коментариев

Представитель Krafton сказал: «У команды нет комментариев по этому поводу». край.

Радуга Шесть: Осада – нет коментариев

«На данный момент нам не чем поделиться», – говорит представитель Ubisoft. край.

Ржавчина – Да

«Да, мы работаем над этим», – сказал Гэри Ньюман, основатель Facepunch Studios, надеясь закончить его к тому времени, когда Deck выйдет, если не очень скоро. край.

Звук войн – Да

«Да, мы планируем сделать все, что в наших силах, чтобы War Thunder работал на Steam Deck», – сказал соучредитель Gaijin Entertainment Антон Юденсев. край.

Мы обновим эту историю, поскольку все больше крупных игр предлагают «да» или «нет» поддержки античита в Linux / Proton в целом и в Steam Deck в частности.